庇護移民40年 兩修女90高齡續奮鬥

90歲的佩爾施(中)和95歲的墨菲(左)兩名修女致力維護移民權利，受到照顧的中美洲移民奧斯卡(右)前往探視。(美聯社)

兩位高齡九旬的天主教修女過去40年來，以和平且尊重的方式為移民 權利奮鬥，從不接受「不」的答案。

美聯社報導，90歲的喬安‧佩爾施(JoAnn Persch)和95歲的帕特‧墨菲(Pat Murphy)畢生致力宣導移民權利並維護所有人的尊嚴。

面對川普政府針對移民的最新舉動，包括挑戰教會的庇護能力，剝奪部分移民的臨時保護身分，並停止金援難民安置計畫，兩位修女表示，只要上帝賜予她們力量，她們就會繼續奮鬥。

佩爾施說：「我們相信每個人都應獲得有尊嚴和受到尊重的對待。」

在芝加哥 南部郊區阿爾西普(Alsip)的兩房公寓裡，兩位修女擔心移民的艱困處境。

新冠肺炎疫情趨緩後，兩位修女原本計畫退休，但數以萬計移民2022年搭乘巴士從美墨邊境抵達芝加哥，她們受到感召，決定再次投入協助移民的工作。

兩位修女最初收留了一個來自西非獅子山的單親媽媽和她的五個孩子，但很快發現，還有許多移民急需幫助。

不久後，這對修女在17套公寓中收留了17個尋求庇護的家庭，並獲得非營利組織「凱薩琳的關懷事業」(Catherine's Caring Cause)資助，支持整個行動。

過去三年來，他們提供25個移民家庭棲身之所，支付一年的房租和水電費，供應食物並提供法律諮詢。

朱萊卡(Zuleika)一年多前與丈夫奧斯卡 (Oscar)和他們14歲的兒子約沙法(Josafat)一起來到芝加哥，朱萊卡近期登門拜訪兩位修女時，眾人彼此深情擁抱。

朱萊卡與奧斯卡回憶一家人曾遭受威脅，以及他們從中美洲逃往美國的艱難決定。

這一家人接受美聯社訪問時表示，他們抵達芝加哥後，在移民收容所住了約半年，接著找到「凱薩琳的關懷事業」。

奧斯卡談到兩位修女時表示，「她們對我們生活的影響極大，她們帶領我們和我們當時所有的家當，安排精心布置的公寓給我們住，還給我們食物。」

奧斯卡說，兩位修女甚至陪他們出席移民法庭聽審；他們的關係愈來愈親密，且因為共同的基督教信仰而密切維繫。