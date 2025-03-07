登月不順停止運作 「 雅典娜號」任務結束

「雅典娜號」(Athena)登月太空船著陸不順利，降落在隕石坑時歪斜傾倒，直覺機器公司宣布任務終止。(美聯社)

民間公司的「雅典娜號」(Athena)登月太空船著陸不順利，降落在距離目標地點800呎的隕石坑時歪斜傾倒，無法運作，有關單位7日宣布任務終止。

德州直覺機器公司(Intuitive Machines)在登月艇著陸不到24小時內，就宣布它已「死亡」。

但雅典娜號「臨終」前還是傳回幾張照片，確認其所在位置，並啟動幾項實驗後，才電力耗盡。太空總署等客戶委託價值數千萬元的昂貴器材如鑿冰機、無人飛機、兩部探月車，本來要為未來人類重返月球之前，先行探測月球南極附近地質，如今都靜躺在冰冷的隕石坑內。

雅典娜號太陽能板面朝的方向，以及坑內極寒的溫度，不太可能讓電池再充滿電。直覺機器公司說，「任務已經結束，團隊會繼續評估本次任務收集到的資訊。」

製造四輪探月車的佛州Lunar Outpost公司說，較大的那輛不會摔出太空船外，它傳回來的資料顯示，如果一切順利，它可以自行駛離貨艙，到外面開始作業的。

這是直覺機器公司第二度登月任務，去年的登月艇也是「歪著陸」，但地面控制人員設法登月艇「存活」得久喔些，勉強完成50年來美國首次科研器材登月探險的任務。

另一家私人企業「螢火蟲航太」(FireflyAerospace)公司的「藍色幽靈」(Blue Ghost)號登月艇已於2日順利登陸月球東北半球的「危海」(Mare Crisium)，也已開始用吸塵器收集月表塵土，供科學家研究。

雅典娜和藍色幽靈都是太空總署委託民間太空業者的探月任務執行工具，替真正太空人 的登月任務，先行收集有關資料。

「螢火蟲航太」執行長金傑森(Jason Kim)說，NASA交付藍色幽靈的10項試驗，已完成八項，它還要在月球上多待一周，直到太陽「西下」，電力耗盡為止。