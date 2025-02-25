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作家打工2個月 還清5000元卡債 還存了買房頭期款

編譯周芳苑／綜合報導
馬多克斯利用假期人力需求旺季到亞馬遜倉庫打工，雖然每週工時未超過20小時，但時薪加上獎金，兩個月便賺進3000多元，全部用來償還卡債。(歐新社)
馬多克斯利用假期人力需求旺季到亞馬遜倉庫打工，雖然每週工時未超過20小時，但時薪加上獎金，兩個月便賺進3000多元，全部用來償還卡債。(歐新社)

財經媒體「商業內幕」(Business Insider)特約作者瓊絲·馬多克斯(Choncé Maddox)兩年多以前和丈夫跨州搬家，全部費用超乎預算，2022年幾乎用盡應急基金、還欠下近5000元卡債。她善用各種方法、積極打工兩個月，不但付清債務，還存了1萬元，將作為買房頭期款。

馬多克斯目前和先生租房，努力還款、存款，朝著購買理想住房的目標一步步邁進。從欠債到存款買房，她分享實務經驗。

首先關注自己的債務收入比(debt-to-income ratio, DTI ratio)。她說，考慮買房前要致力減少債務，先鎖定目標降低債務收入比；貸款機構往往會查看DTI以評估借款人每月管理還款、按時還債的能力。

馬多克斯建議DTI最好不要超過43%，最好控制在36%。債務多，借貸能力隨之受限，她認為，近來幾乎所有東西都漲價，她不想成為房奴，所以全力壓低自己的DTI。

其次，馬多克斯掌握季節性人力需求積極打工。去年冬天，她在距離住家約10分鐘路程的亞馬遜(Amazon)倉庫看到招募假期員工告示，透過簡單申請順利得到打工機會，每周工作四天，從下午1點半到5點半，打工之餘，仍可如常遠距完成主業工作。

30天後，由於正值旺季，可增加工時提高時薪，同時亞馬遜還提供1000元獎金；雖然每周工時仍未超過20小時，兩個月便賺進3000多元，全部用來償還卡債，也從主業收入撥出額外資金還債。

1月假期結束後，馬多克斯辭去亞馬遜兼職，那個打工機會給了她一個好的開始，當多數人購物花錢時，她堅持預算、設法增加收入。

一次專注一件事是馬多克斯的重要原則。她認為，實現買房目標需要時間，信用、收入、儲蓄和債務都會影響這個目標，不可能同時關注所有事情。還卡債只是必須做的其中一件事，而每次專注做好一件事並設定較短期限更有效，可避免不知所措和氣餒。

目前馬多克斯還有一筆9000元的車貸，計畫今年還清。去年存了近1萬元可挹注買房頭期款。

此外，待辦事項化整為零、大目標更容易實現。

財經撰稿人瓊絲·馬多克斯兩年多以前和丈夫跨州搬家，全部費用超乎預算，不但幾乎用盡...
財經撰稿人瓊絲·馬多克斯兩年多以前和丈夫跨州搬家，全部費用超乎預算，不但幾乎用盡應急基金、還欠下近5000元卡債。(美聯社)

亞馬遜 預算 貸款

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