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旅遊險、健保都不管 明州男搭郵輪染流感 醫療費竟4.7萬

編譯徐榆涵／綜合報導
卡梅倫搭的郵輪挪威永恆號。(美聯社)
卡梅倫搭的郵輪挪威永恆號。(美聯社)

明尼蘇達州一對男女獲得免費一周的加勒比海郵輪之旅，1月5日從邁阿密出發，未料上船後，男子感染流感並接受治療，儘管三天後順利康復，醫療費用卻高達4.7萬元。

紐約郵報報導，男子卡梅倫(Mike Cameron)與女友瑪絲特曼(Tamra Masterman)贏得欣克利賭場酒店(Grand Casino Hinckley)舉辦的挪威永恆號(Norwegian Encore)郵輪之旅，但是今年1月5日搭上郵輪後沒多久，卡梅倫便染上流感，在郵輪上的醫療中心接受治療並於三天後順利康復，不過卡梅倫竟收到4.7萬元的醫療帳單

卡梅倫的女兒克莉絲塔在募款網站GoFundMe表示，她的父親和女友決定以這次的郵輪之旅來慶祝瑪絲特曼被診斷罹患肺癌後，從去年10月開刀清除肺部癌細胞的手術康復過來。

不幸卡梅倫在船上染流感病倒，被送入郵輪的急診室，吸氧氣、打點滴、照X光，共待了四天。康復後，他起初並不在意帳單，因為女友買了旅遊保險，「郵輪急診室的每個人都說別擔心，你有2萬元理賠額，你會沒事的。」

沒想到下船當天，竟收到一張4.7萬元的帳單。卡梅倫表示，他對整件事感到非常震驚，習慣了美國的醫療體系，不敢相信有這樣的事，並補充說郵輪公司把他和女友的兩張信用卡額度刷爆，還欠2.1萬元。

卡梅倫目前陷入困境，稱不知道如何還清這筆債務，因為旅遊險不願先理賠，要求他先跟健保公司交涉，但由於這次狀況是發生在國外，健保公司不願理賠。

卡梅倫說，他收到的醫療帳單有附上郵輪公司的信，上面寫著「價格與其他郵輪公司相近，我們認為是公平合理的」。

挪威郵輪公司在聲明中表示， 卡梅倫在1月9日被送進郵輪醫療中心，獲得適當治療和62小時的緊急醫護。不過該公司正在審視這次收費是否符合流感治療的一般收費標準。根據國家衛生研究院(NIH)的研究，在2022年至2023年的流感季，流感病人的住院費用平均為1.1萬元到1.3萬元。

明州男子卡梅倫(右)與女友瑪絲特曼(左)搭郵輪，卡梅隆上船後感染流感並接受治療，...
明州男子卡梅倫(右)與女友瑪絲特曼(左)搭郵輪，卡梅隆上船後感染流感並接受治療，雖順利康復，醫療費用卻高達4.7萬元。(取自GoFundMe網站)

郵輪 流感 醫療帳單

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