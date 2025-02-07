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被冤枉用AI寫報告 她拿0分又丟獎學金 身心受極大影響

編譯中心／綜合報導
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學生利用AI軟體代勞寫作業的情況日益普遍。(美聯社)
學生利用AI軟體代勞寫作業的情況日益普遍。(美聯社)

人工智慧(AI)應用軟體的問世和普及讓使用者生活更豐富，卻也帶來不少困擾。教育顧問指出，學生被指控利用AI在作業上作弊的案件不斷增加，但其中不少遭到指控的人都是因偵測軟體誤判而被冤枉，身心因此受到極大影響。

今日美國(USA Today)報導，北喬治亞大學學生瑪莉·史蒂芬斯(Marley Stevens)因為用一款利用AI技術的外掛程式Grammarly檢查報告的拼字和文法，被教授認為她作弊使用AI寫報告；雖然Grammarly在北喬治亞大學的網站上被列為推薦使用的資源，但教授仍給瑪莉零分，瑪莉花了半年時間申訴仍被留校察看，零分拉低了她的平均成績GPA，害她因此失去獎學金。

許多教師也利用ChatGPT判斷學生作業是否利用人工智慧軟體代勞，但專家指出，偵...
許多教師也利用ChatGPT判斷學生作業是否利用人工智慧軟體代勞，但專家指出，偵測軟體的誤判比率非常高。(美聯社)

這次事件發生前，瑪莉已經因為被診斷有焦慮症及長期心臟疾病而服用立普能錠(Lexapro)，被指控作弊後，她的心理健康受到嚴重影響，她說她感到無助，睡不著，無法專注。

瑪莉並不是單一個案。自由大學的瑪姬·席博特(Maggie Seabolt)去年初用微軟Word文書軟體一個字一個字輸入地完成自己的報告，卻收到學校通知她作業有35%篇幅是以AI生成，這讓她非常困惑並且壓力山大，因為她不知道如何證明自己的清白。

身為家中第一個上大學的人，瑪莉不知道該向誰求助。她的教授最後並未向校方舉報她違背學術誠信，但是將她的報告成績扣了20%分數。

紐約的教育顧問瓦格內羅瓦(Lucie Vágnerová)從2023年11月以來，已處理超過100件和AI相關的學生不當行為案件，她說認為自己受到錯誤指控而向她尋求協助的學生人數逐漸增加，向她求助的人當中，最常提到的字就是「感到焦慮」。

2023年，康莫斯德州農工大學(Texas A&M University–Commerce)暫時拒絕頒發學位給多名大四學生，因為一名教師指控他「動物科學」課的全班學生使用ChatGPT。這位教授之所以得到這樣的結論，是因為他將學生的報告輸入ChatGPT，然後詢問該應用程式這份作業是否由人工智慧軟體代筆。專家表示，ChatGPT是非常不可靠的AI寫作偵測工具。

教育顧問指出，學生被指控利用AI在作業上作弊的案件不斷增加，但其中不少遭到指控的...
教育顧問指出，學生被指控利用AI在作業上作弊的案件不斷增加，但其中不少遭到指控的人都是因偵測軟體誤判而被冤枉，身心因此受到極大影響。(美聯社)

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