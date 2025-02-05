利率持續偏高 去年成屋交易量創29年新低

由於房貸利率持續偏高，去年美國成屋交易量創29年新低。(美聯社)

由於房貸利率 持續偏高，去年成屋交易量創29年新低，成交數是1995年來最少。購屋、養房代價高，使得房市慘淡。

全國房地產 經紀協會(NAR)說，2024年成屋成交量為406萬戶，比2023年少了0.7%。這是連續兩年成交數額創新低，跟2021年成屋銷售600多萬戶比起來，更少了幾乎三分之一。2021年房市暢旺的原因是房貸利率低，而且新冠疫情結束後需求驟增。

30年房貸固定利率2022年底以後維持在6-8%之間，以去年創新高的房價 來算，不是一般人負擔得起，買屋人自然不踴躍。房屋保險費上升，房地產稅也高，屋主的負擔益形沉重。

約翰伯恩斯研究顧問公司(John Burns Research & Consulting)研究主任帕拉修斯(Rick Palacios Jr.)說，今年房市展望仍看房貸利率的高低，「2025年只要房貸利率維持在7%的水準，我實在看不出情況會逆轉。」

聯準會2022年開始積極升息以對抗通貨膨脹，助長房貸利率上升，影響2023年和2024年的購屋。聯準會去年三度降低短期利率，但房貸利率近幾個月又再上升，還一度漲破買家與賣家的重要心理門檻7%，不過後來略降。

住房難以負擔，買方賣方都感沮喪，很多人被迫延後甚至取消搬遷計畫，去年總統選舉兩大陣營候選人紛紛保證，當選後會設法降低房價。房市疲軟也傷及貸款業者、房仲業者和裝修及家具等業者。

房價逐年上升的原因是上市戶數低於正常水準，成屋數量即或較去年增加，許多賣家也惜售，因為原有的房貸利率較低，賣掉買新屋的話，房貸利率太高不划算。

房地產經紀協會說，去年12月全國成屋的中間價是40萬4400元，雖比6月42萬6900元歷史高點雖見下跌，但仍比2023年12月高6%。