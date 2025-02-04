TikTok的情蒐 川普：那麼嚴重嗎 挨批「當做籌碼 輕忽國安」

川普第一個任期時曾擔任助理國家安全顧問的古柏曼表示，川普的言論顯示他對TikTok的情蒐能力、以及中國從中過濾情報的能耐，都毫無概念。(歐新社)

川普 總統就職之後，將抖音國際版TikTok 當成與北京博弈的籌碼，談起時完全是討價還價的口吻，忘記以往他將其視為影響美國國家安全的憂慮；川普還在不同場合私下詢問親近人士，TikTok造成的顧慮「有那麼嚴重嗎？」幾乎被問到的助理幕僚都表示，真的嚴重。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普的說法顯然把查禁TikTok的法律，當成巨大的商機，顯示「我有權達成交易」。他表示由美國人控股，TikTok價值可望達「上兆元」。

重點在川普表示，他對投效他麾下的科技大亨馬斯克 、艾利森(Larry Ellison)接管該短視頻平台樂見其成。當然，那可要TikTok的母公司、北京字節跳動同意，以及中國政府批准才行。

韋德布什證券(Wedbush Securities)執行長艾維斯(Dan Ives)指出，美中之間的高規格博弈，TikTok是更大賭局的一大籌碼；川普談到由馬斯克、艾利森去買下TikTok股份，「獲得我的祝福」，隨著其他競標人士出現，此間還有諸多轉折。

泛大西洋投資公司(General Atlantic)總裁兼執行長比爾·福特(Bill Ford)是字節跳動董事會中三位美國人之一，他認為終將會達成協議，因為這樣「符合大家利益」。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，川普淡化TikTok對美國國安的威脅，質疑中國刺探美國年輕人、小孩觀看那些瘋狂視頻，「有那麼嚴重嗎？」但他很多前國安助理、國會盟友、任命到最高法院當大法官的人、乃至一些要到他政府任職的人，都大聲說很嚴重。

國家安全專家以嚴厲詞彙，描繪中國控有的TikTok對美國的情蒐價值，認為它是一種機制，供中國政府既打宣傳戰，又挖掘用戶的數據，但這些說法均遭字節跳動公司嚴詞否認。