我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

TikTok的情蒐 川普：那麼嚴重嗎 挨批「當做籌碼 輕忽國安」

編譯潘勛／綜合報導
川普第一個任期時曾擔任助理國家安全顧問的古柏曼表示，川普的言論顯示他對TikTok的情蒐能力、以及中國從中過濾情報的能耐，都毫無概念。(歐新社)
川普第一個任期時曾擔任助理國家安全顧問的古柏曼表示，川普的言論顯示他對TikTok的情蒐能力、以及中國從中過濾情報的能耐，都毫無概念。(歐新社)

川普總統就職之後，將抖音國際版TikTok當成與北京博弈的籌碼，談起時完全是討價還價的口吻，忘記以往他將其視為影響美國國家安全的憂慮；川普還在不同場合私下詢問親近人士，TikTok造成的顧慮「有那麼嚴重嗎？」幾乎被問到的助理幕僚都表示，真的嚴重。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普的說法顯然把查禁TikTok的法律，當成巨大的商機，顯示「我有權達成交易」。他表示由美國人控股，TikTok價值可望達「上兆元」。

重點在川普表示，他對投效他麾下的科技大亨馬斯克、艾利森(Larry Ellison)接管該短視頻平台樂見其成。當然，那可要TikTok的母公司、北京字節跳動同意，以及中國政府批准才行。

韋德布什證券(Wedbush Securities)執行長艾維斯(Dan Ives)指出，美中之間的高規格博弈，TikTok是更大賭局的一大籌碼；川普談到由馬斯克、艾利森去買下TikTok股份，「獲得我的祝福」，隨著其他競標人士出現，此間還有諸多轉折。

泛大西洋投資公司(General Atlantic)總裁兼執行長比爾·福特(Bill Ford)是字節跳動董事會中三位美國人之一，他認為終將會達成協議，因為這樣「符合大家利益」。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，川普淡化TikTok對美國國安的威脅，質疑中國刺探美國年輕人、小孩觀看那些瘋狂視頻，「有那麼嚴重嗎？」但他很多前國安助理、國會盟友、任命到最高法院當大法官的人、乃至一些要到他政府任職的人，都大聲說很嚴重。

國家安全專家以嚴厲詞彙，描繪中國控有的TikTok對美國的情蒐價值，認為它是一種機制，供中國政府既打宣傳戰，又挖掘用戶的數據，但這些說法均遭字節跳動公司嚴詞否認。

川普對TikTok的態度轉為曖昧，讓不少幾乎事事看法與他相同的人，意見齟齬。川普的前國家反恐怖中心主任伊凡妮娜(William Evanina)形容TikTok是最成功的情報搜集作戰工具之一；前助理國家安全顧問古柏曼(Charles Kupperman)表示，川普的言論顯示他對TikTok的情蒐、中國從TikTok數據中淘沙揀金的能耐，都毫無概念。

川普就職之後，將TikTok當成與北京博弈的籌碼，完全是討價還價的口吻討論，忘記...
川普就職之後，將TikTok當成與北京博弈的籌碼，完全是討價還價的口吻討論，忘記他過去曾將其視為影響美國國家安全的憂慮。(路透)

TikTok 川普 馬斯克

上一則

費城出事小飛機黑盒子 地下8呎找到 6死者身分確認

下一則

奇貨可居 安裝TikTok的二手機 在eBay熱賣

延伸閱讀

民主黨議員：川普莽政將影響紐約安全福利

民主黨議員：川普莽政將影響紐約安全福利
川普調高加墨中關稅 美企面對衝擊 躲不了「漲價」

川普調高加墨中關稅 美企面對衝擊 躲不了「漲價」
美擬對半導體產品徵關稅 學者：台積恐拿不到後續補助

美擬對半導體產品徵關稅 學者：台積恐拿不到後續補助
學者：美加徵10%關稅 對中國影響不大 但揭貿易戰序幕

學者：美加徵10%關稅 對中國影響不大 但揭貿易戰序幕

熱門新聞

Angela Yang。(UDFSC臉書)

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

2025-01-30 13:06

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
報稅季節今天開始。美聯社

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10
搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

2025-01-30 12:48
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

2025-01-30 18:58
《亞當和夏娃的故事》封面。(取自Amazon)

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

2025-02-01 10:36

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人