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奇貨可居 安裝TikTok的二手機 在eBay熱賣

編譯廖振堯／綜合報導
許多人在eBay、Facebook市集等線上店面出售安裝好TikTok程式的手機，價格在數百至數千元之間，要價上萬元或甚至更高的也大有人在。(美聯社)
許多人在eBay、Facebook市集等線上店面出售安裝好TikTok程式的手機，價格在數百至數千元之間，要價上萬元或甚至更高的也大有人在。(美聯社)

美國境內手機應用程式商店於1月18日下架TikTok並短暫關閉服務，川普總統1月20日晚間簽署行政命令將TikTok禁令延後75天執行，約12小時後TikTok重新恢復營運，然而應用程式商店現在已找不到TikTok，因此刪除或從未安裝的人將無法下載這個在美擁有約1億7000萬名用戶的社群軟體。有生意頭腦的賣家開始兜售已安裝TikTok的手機，帶起一波二手機出售潮。

美聯社及有線電視新聞網(CNN)報導，許多人在eBay、Facebook市集等線上店面列出預裝TikTok的手機，許多物品的價格在數百至數千元之間，但一些樂觀的賣家要價上萬元甚至更多。其中數百元區間的商品最熱門，有些破萬元的手機亦標示已售出，不過賣家可以接受低於清單價格的報價，因此未必是以如此昂貴的價格成交。

截至1月25日晚間，eBay上搜尋「TikTok手機」的結果已超過8萬2000條。除了TikTok手機，也有賣家在賣其他裝置如平板電腦，安裝TikTok母公司字節跳動的其他應用程式，如「小黃書」Lemon8、影片編輯軟體CapCut。

居住在紐約的賣家馬修斯(Nicholas Matthews)表示，當他看到TikTok的需求量很大時，他決定出售他的iPhone 14 Plus，開價1萬元，馬修斯說截至24日他的最高出價為4550元，「我只希望能賣出這支手機。」

TikTok從應用程式商店下架並不令人意外，專家預測這種情況會在禁令實施後立即發生，但後續發展尚不清楚。「TikTok禁令」僅要求其技術合作夥伴不再提供該應用程式，若仍有用戶透過技術合作夥伴訪問該平台，可依人數處每人最高5000元的罰款；這些夥伴包括在美國託管TikTok資料的甲骨文(Oracle)，以及上架應用程式商店的蘋果和谷歌。

同時，TikTok在美國的整體前景也同樣不明朗。為了讓TikTok繼續在美國營運，「字節跳動」必須將其出售給美國買家，或者川普政府需要通過一項新法來推翻先前的法律，不過鑑於現行立法已得到國會兩黨的廣泛支持，不太可能再推新法。一位字節跳動董事會成員向網路媒體Axios透露，儘管該公司最初無意出售，但目前正在積極討論交易事宜。

自從TikTok短暫停止美國市場的服務又恢復上線，但手機程式商店已經看不到可供下...
自從TikTok短暫停止美國市場的服務又恢復上線，但手機程式商店已經看不到可供下載的app，因此已安裝有TikTok的中古手機，在網拍平台奇貨可居，成搶手貨。(美聯社)

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