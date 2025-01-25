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U-Haul公司調查：南卡擠下德州 成最受歡迎遷居州

編譯俞仲慈／綜合報導
南卡州首府查爾斯敦的舊城區。(美聯社)
南卡州首府查爾斯敦的舊城區。(美聯社)

搬家公司數據顯示，南卡羅來納州取代連續多年蟬聯榜首的德州，成為2024年全美最受歡迎的遷居州。

每日郵報(Daily Mail)報導，自助搬家卡車出租公司U-Haul每年統計逾250萬輛單程卡車、拖車與移動貨櫃的交易，計算各州搬家戶數增減，評選50州遷移排名，結果發現，自2016年以來穩坐遷居戶數冠軍的德州，退居第二名；南卡羅來納州以51.7%交易量奪下2024年全美最受歡迎遷居州冠軍，顯示國人搬家趨勢出現變化。

U-Haul總裁泰勒(J.T. Taylor)指出：「由於生活成本、工作機會、生活品質等諸多因素，許多家庭開始向東南與西南地區遷移。」並強調：「與此同時，許多人紛紛離開東北部、中西部和西海岸，尤其遠離加州。」

至於北卡州則是最受歡迎遷居州第三名，；佛羅里達州與田納西州則緊隨其後。

另一方面，阿肯色州是2024年遷入人口最多的州，該州房地產經紀人基寧(Heather Keenen)指出：「我們生活成本是全美最低之一，加上減稅與低犯罪率，我們每天都會看到大批居民遷入。」 

加上零售業龍頭沃爾瑪(Walmart)總部設在西北部本頓維(Bentonville)，更是吸引外來居民遷入的利多之一，基寧(Heather Keenen)指出：「大家紛紛湧入就業市場強勁、生活成本低廉的地方，同時需有更大的活動空間、美食與熱情好客文化。」並強調：「在阿肯色州西北部，我們確實擁有這些所有的優勢。」

過往國人搬家南遷往往是為了追求合宜的氣候條件，不過令人驚訝的是，只有百分之一是因為氣候因素搬家；反之，高達42%是因為房價、26%因為家庭、16%則因為工作機會而搬家。 

1995年至2023年間，家庭收入中位數增加2.3倍，從每年3萬4076元增至8萬610元，不過全國房地產經紀人協會(NAR)統計，同一時期全國房屋中位數飆漲3.4倍，從11萬4600元暴增至38萬9800元，許多民眾望屋興嘆，只能南遷尋求房價合理的住房。

自助搬家卡車出租公司U-Hau數據顯示，南卡羅來納州取代連續多年蟬聯榜首的德州，...
自助搬家卡車出租公司U-Hau數據顯示，南卡羅來納州取代連續多年蟬聯榜首的德州，成為2024年全美最受歡迎的遷居州。(美聯社)

南卡羅來納州 阿肯色州 德州

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