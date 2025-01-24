「讀哈佛不會與眾不同」 名校MBA去年就業成果都比往年差

大多數頂尖商學院的2024年MBA畢業生，學成後幾個月仍未找到工作的比率，較2022年多了一倍。（路透）

想在美國找到一份專業工作如今變得困難，就連哈佛商學院(Harvard Business School)企業管理碩士(MBA)的光環也不再是就業 保證。

華爾街 日報(WSJ)報導，2024年春天結業的哈佛企管碩士畢業生中，有23%的人離開校園三個月後仍在找工作。

在白領勞動市場降溫期間，此比率較2023年的20%略增，而哈佛表示，2022年的比率僅10%。

負責哈佛商學院職涯發展與校友關係的克里斯汀‧費茲派翠克(Kristen Fitzpatrick)表示，「我們無法豁免於就業市場困頓的影響，就讀哈佛不會與眾不同，求職者依然必須具備相關職能。」

哈佛畢業生並非唯一在求職路上跌跌撞撞的菁英學府畢業生，賓州大學(UPenn)華頓商學院(Wharton School)、史丹福大學 (Stanford University)商學院、紐約大學(NYU)的史登商學院(Stern School of Business)等十多個頂尖企管碩士的畢業生，去年就業成果都比往年差。

華爾街日報分析各校數據指出，大多數頂尖商學院的2024年MBA畢業生，學成後幾個月仍未找到工作的比率，較2022年多了一倍。

另外，芝加哥大學布斯商學院(UChicago Booth School)和西北大學(Northwestern University)凱洛格商學院(Kellogg School)等學校畢業生的就職情況，則比2022年差逾三倍。

大多數畢業於頂尖學府的企管碩士最終可找到高薪工作，學校官員表示，他們在白領就業市場具備優勢。

不過，近三個月的數據引人注目，因為它透露了高薪領域的企業招募需求，且通常為學校提供相關統計數據，吸引更多年輕的專業人士投入管理學位。

印度裔的迪約拉(Ronil Diyora)去年春天從維吉尼亞大學(University of Virginia)排名第一的達頓商學院(Darden School of Business)取得企管碩士學位，他希望將職涯從製造營運轉向科技業。

30歲的迪約拉表示，他已申請至少1000個職缺，參加過舊金山的業界聚會，但他懷疑自己是否對於改變產業的願景太過天真。