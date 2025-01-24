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醫療產業去年增90萬職缺 獸醫最熱門、這科醫師年薪中位數38萬

編譯陳韻涵／綜合報導
獸醫在Indeed的2025年熱門職缺排名榜中高居首位。（路透）
獸醫在Indeed的2025年熱門職缺排名榜中高居首位。（路透）

求職平台Indeed最新排名顯示，因應勞動力需求大增和薪資高漲等因素，2025年成長最快的職缺在醫療產業，年薪中位數上看38萬元。

Indeed的2025年熱門職缺排名榜前25名當中，醫療保健相關職位占了六名，分別是排名第一的獸醫、排第三的內科醫生、臨床心理學家(排名第八)、放射科醫生(14)、註冊護士(18)，以及臨床服務主任(22)，這也是醫療產業連續第二年在排行榜中占據主導地位。

Indeed分析在其網站公布的招人廣告，考慮三個職業標準，分別是年薪最低7萬5000元、過去三年在該平台上的職缺成長至少20%，以及至少5%的職位允許遠端或混合工作模式。

招聘網站ZipRecruiter首席經濟學者茱莉亞‧波拉克(Julia Pollak)表示，醫療照護產業的就業成長「極為迅速，且無放緩跡象」。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，美國去年新增90萬2000個醫療照護和社工職缺，而緊跟在後的政府職缺只招聘48萬人。

勞工統計局數據估計，2023年到2033年，美國醫療照護產業的總就業人數「將遠高於平均水準」。

Indeed職涯專家珍妮佛‧賀理提(Jennifer Herrity)表示，醫療產業豐富的就業機會綜合多項因素，如美國人口老化、公衛領域的資深員工退休等。而且比起軟體研發人員和工程師等其他產業，醫療業的工作被人工智慧取代的風險較低。

波拉克說，強勁的勞力需求帶動醫療產業的薪資「飛速成長」。

放射科醫生的年薪中位數約38萬5000元，是Indeed排行榜的薪資榜首，內科醫師的年薪為22萬5000元，緊追在後。

Indeed指出，「醫療產業的入行門檻高，部分職缺需要唸很多年的書，如放射科至少要讀13年，但高薪和穩定的資歷讓醫療照護產業極具吸引力。」

不過未來恐有變數，因為川普總統及其共和黨盟友希望削減聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)或俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)經費，或在ACA補助到期後不再編列經費，轉而為減稅等其他政策優先項目籌措資金，這樣一來可能降低醫療產業的開缺數量。

放射科醫生的年薪中位數約38萬5000元，是Indeed熱門職缺排行榜的薪資榜首...
放射科醫生的年薪中位數約38萬5000元，是Indeed熱門職缺排行榜的薪資榜首。（路透）

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