家燒到剩煙囪、壁爐… 他報導山火 悲痛記錄自家燒毀過程

皮爾森8日駛進所住的艾塔迪那，火光沖天濃煙密布。（美聯社）

本月初野火開始肆虐南加州 ，居民慌忙逃難，幾天的光景便恍如隔世。家在當地的美聯社娛樂視頻編輯皮爾森(Ryan Pearson)便記錄下這段時間的經歷，從正常的生活到家園付之一炬、未來一片迷茫，令他不禁落淚，也寫出無數居民們遭逢巨變的失落之情。

美聯社娛樂視頻編輯皮爾森5日還出席金球獎頒獎典禮，三天後住家便被野火燒毀。（美聯社）

皮爾森在文章稱，伊頓山火 (Eaton Fire)警報於4日(周六)開始發布，他的鄰居是當地警長辦公室的志工，發簡訊告訴皮爾森應該「做好準備迎接大風暴」。從那時起，事情進展迅速惡化：皮爾森5日還穿戴整齊出席金球獎頒獎典禮，7日早上他便受命驅車前往斷崖山火(Palisades fires)現場拍攝報導所需素材。臨走前，他吩咐妻子梅格(Meg)準備好貓籠，還要拍攝住家外觀，若火勢入侵時便可供保險公司查看。

焚風強勁 火沿峽谷蔓延

拍攝工作完成後，皮爾森在回家的路上看到橘光黑煙，一位同事通知他他家所在的艾塔迪那(Altadena)也發生火災。皮爾森稱火災發生後不到一小時，火勢便沿著伊頓峽谷(Eaton Canyon)上方的山體猛烈蔓延，他戴著KN95口罩和滑雪鏡，仍感受到聖塔安娜焚風(Santa Ana winds)的威力從未如此強勁。

皮爾森7日撤離前，在車道上為充滿回憶的住家拍了最後一張照片，房子背後籠罩紅橙色的山火霧靄。（美聯社）

一片火光 拍下最後照片

皮爾森趕忙回到家，準備收拾行囊。應是事態過於匆促、還未實在感受到迫在眉睫，他形容這段大概一小時的時間感覺就像是五分鐘又像是一整天，還一度打包收藏的紅酒，後來猛然回神問自己「我在幹嘛？」，又把酒放回去。離去前，皮爾森在車道上拍了最後一張照片，房子背後籠罩著一層紅橙色的霧靄，這也是這棟充滿回憶的住家的最後一面。

改造老屋 充滿珍貴回憶

皮爾森回憶起他與艾塔迪那的邂逅，那時他帶著女兒芮絲(Reese)參加當地的夏令營，感覺寧靜的環境一掃城市的喧囂。芮絲五歲時他們找到了這棟1958年建成的房子，之後與妻子一同改造，加入現代化和流行的裝飾，精選夫婦倆以前遊歷之處的藝術品、繪畫、照片、木雕和小飾品，但也同時保留屋子的20世紀中葉風格。有一年聖誕節 ，梅格給了皮爾森一個驚喜：她把車庫改造成「男人小天地」，裡面有電視、橢圓登階機、飛輪，以及存放一切充滿珍貴回憶的小東西，像是老相簿、節日飾品、剪報簿、梅格的小學班級照片和成績單。

現在一切都消失了。皮爾森隔天大約早上6點醒來返回艾塔迪那，場景就像是《瘋狂麥斯：憤怒道》(Mad Max: Fury Road)中車輛開進滾滾黃沙的場面，只不過現在是濃濃黑煙。皮爾森剛到時煙霧太濃、看不清街道，且周遭仍有火勢，他便前往作為臨時救災中心的巴沙迪那會議中心(Pasadena Convention Center)，裡頭都是忙碌的志工及居民。

社區燒毀 滿臉是淚離開

皮爾森與撤離的居民們訪談了一會兒後，再度開車回去查看他的房子。他急轉彎避開路上燃燒的樹木，沿途都是斷垣殘壁和燒毀的餘燼，一根倒塌的電線桿堵住了皮爾森家所在的街道。不過皮爾森甚至不用下車，光是在外頭看就了然於心：他們的街區也未逃過一劫，跟著整個社區一同燒毀了。少數倖免於難的物品是芮絲的樹上鞦韆、後院的乒乓球桌，還有煙囪和壁爐，其餘過往生活、養育孩子的一切痕跡都消失了，好像從來沒有存在過一樣，皮爾森開車下山的路上不禁潸然淚下。不過雖然住家被火焰吞噬、四周煙霧蔽目，所幸皮爾森的家人、兩隻貓仍然安好。