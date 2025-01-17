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藍色廂型車野火下倖存照瘋傳 車主尖叫：它居然沒事

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藍色廂型車野火下倖存照瘋傳 車主尖叫：它居然沒事

中央社洛杉磯16日專電
馬利布許多房舍遭到火災摧毀。(美聯社)
馬利布許多房舍遭到火災摧毀。(美聯社)

洛杉磯野火衝擊數萬居民生活，媒體與社群網路近日流傳一張照片，一輛在火場倖存的藍色廂型車，被譽為災民「希望的燈塔」。

美聯社（Associated Press）日前發出一張照片，鏡頭遠眺馬利布（Malibu）遭到火災摧毀的社區，在整片燒焦的房屋殘骸、如黑炭的樹木中，一台藍色福斯廂型車完好停在街道上，與周圍的灰黑色調的火場廢墟形成強烈對比。

這台復古的福斯（Volkswagen）廂型車受到多家媒體報導，洛杉磯居民在野火肆虐、身心飽受打擊的情況下，看到這台廂型車奇蹟似存活下來，成為災後重建的希望象徵。

美聯社14日訪問到24歲的前車主馬丁（Preston Martin），他直呼：「這台廂型車似乎有魔力。這件事完全沒道理。它應該被燒焦的，但結果竟然是這樣。」

馬丁與這輛復古廂型車很有感情，他在讀大學的時候買了這輛車。為了節省房租而改裝車輛，有一年的時間住在車上。他去年把車子賣給了朋友兼生意夥伴溫勞布（Megan Weinraub）。

溫勞布為這輛車取了一個西語小名「小藍」（Azul）。她與馬丁一起從事衝浪板事業，兩人5日一起去衝浪之後，把這輛車停在這個街區，2天後寶馬山大火爆發，溫勞布帶著狗、開著另一輛車逃離災區。

溫勞布原本以為在大火中失去了「小藍」，但鄰居傳給她一張照片，「小藍」在一片焦黑的廢墟之中毫髮無傷，她說「我當時在浴室，直接尖叫了出來」。

溫勞布通知馬丁時，馬丁也激動不已。他轉而告訴母親這件事，母親回他「我從來沒有因為一輛車哭過」。馬丁很高興，這輛車幸運存留下來的照片能夠感動許多人，「它周圍一切都被燒光、完全摧毀了，這台明亮的藍色廂型車卻靜靜停在那裡，就像是希望的燈塔一樣。」

洛杉磯

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