這些大老闆都一樣…黃仁勳：上台演說 令我喘不過氣

Nvidia執行長黃仁勳坦言，每次上台演說還是會讓他感到緊張。圖為黃仁勳日前在拉斯維加斯舉辦的消費電子展發表演說。(路透)

Nvidia(輝達，又譯英偉達)執行長黃仁勳 雖然在科技界被認為是個「酷哥」(cool guy)，但他近期受訪時坦言，每次上台演說還是會讓他感到緊張。

Business Insider報導，黃仁勳在去年12月29日播出的CBS「60分鐘」節目專訪中表示，在去年Nvidia的GTC AI大會上，要走上台面對大批人群，是令人緊張害怕的經驗。

他說：「我是名工程師，不是名表演者。但當我走上台，所有人都(為我)變得瘋狂，令我喘不過氣。現在想起來，我還是怕怕的。」

黃仁勳領導一家市值逾3兆的公司，他的風格(例如招牌黑色皮夾克)和在AI領域扶搖直上的成功，使他在矽谷贏得「酷哥」的稱號。儘管如此，他承認公開演說令他緊張。

黃仁勳並非唯一在公開演講時感到不自在的科技公司創辦人。已故蘋果共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)雖然每次公開演說都看似侃侃而談，不過根據2015年出版的「成為喬布斯」(Becoming Steve Jobs)一書，喬布斯實際上要花很多時間準備。

微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)則很羨慕喬布斯的泰然自若，他曾說喬布斯有能在台上看似從未排練就能談笑風生的才能，他自已永遠無法達到那個境界。

去年滿40歲的Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)曾說，他十幾歲剛創辦臉書時不懂怎麼經營公司，也不懂得公開演說，但他說，隨著年齡和經驗增長，他現在在大眾場合變得比較自在。

馬斯克(Elon Musk)在買下推特(現改名為X)前，就是個活躍的推特使用者，但他2019年也承認，他不擅長公開演說。

「股神」巴菲特 (Warren Buffett )在2017年紀錄片「成為巴菲特」中曾說，他一直很害怕公開演說，這個恐懼可能傷害他的事業。巴菲特在2017年的紀錄片「成為巴菲特」(Becoming Warren Buffett)中表示，「我很害怕公開演說，沒辦法做這事。」