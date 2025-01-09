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飛機延誤無助痛哭 機長及乘客全幫她「趕上母親最後一面」

世界新聞網／輯
一名女乘客在TikTok分享達美航空幫助她見到母親最後一面的經歷，感人故事吸引成千上萬網友按讚。機場示意圖，非新聞相關。(美聯社)
一名女乘客在TikTok分享達美航空幫助她見到母親最後一面的經歷，感人故事吸引成千上萬網友按讚。機場示意圖，非新聞相關。(美聯社)

女子漢娜（Hannah White）在TikTok分享達美航空（Delta Air Lines）協助她的故事，達美航空為了幫她見到母親最後一面，機長等她到才起飛，航空公司還讓她坐頭等艙以便最快下機；漢娜的影片吸引超過百萬名網友按讚，大家直呼感動，漢娜也說她從此永遠搭乘達美航空。

CNN報導，漢娜的母親凱特琳（Kathleen Nelson）因延遲診斷的肺炎住院，原本手術後狀況都好，但漢娜突然接到兄弟來電，指母親出現敗血性休克，醫院要家人趕到母親身邊，醫生不知道哪裡出錯，也不知道凱特琳還能活多久。

在達拉斯的漢娜接到電話後立刻訂了隔天前往北達科他州俾斯麥市立機場（Bismarck Municipal Airport）第一班飛機的機票，中途要在明尼蘇達州明尼亞波里斯轉機，但隔天漢娜要從達拉斯起飛時，飛機因技術性問題，原定時間過了一小時仍無法起飛。

這讓漢娜心急如焚，因為她若錯過轉機，就可能見不到媽媽最後一面，她向空服員說明狀況，問有沒有任何方式讓她登上轉機班機，但空服員伊娃（Eva Ortiz）說沒辦法，他們已幫她改到隔天的班機。

漢娜說伊娃告訴她這壞消息時，她瞬間哭了出來，伊娃也哭了並對漢娜說抱歉。漢娜蜷曲在座位上，一小時後伊娃來到漢娜的位置告訴她，機長基斯（Keith Napolitano）告訴其他轉機班機機長漢娜的遭遇，對方願意等漢娜讓她上機。

漢娜說，後來班機起飛，達美把她升等頭等艙，讓她可以在優先順位下機，當她走到頭等艙的位置時，基斯向全機廣播，希望大家讓漢娜先下機去見媽媽最後一面，乘客也紛紛幫忙，鄰座的男子還拿出機場地圖，告訴漢娜轉機的登機口在哪，還要她一下機就往那狂奔。

漢娜登上轉機班機時才知道全機等了她半小時，所有機組員帶著微笑歡迎她，說「我們都在等妳」，這讓她很安心，知道自己可以見到母親；飛機落地時，所有空服員都幫漢娜打氣，機長還來向她握手，說自己會為她祈禱。

漢娜的母親在她抵達的隔天病逝，漢娜說她很謝謝達美航空，讓她能多出24小時陪伴媽媽，對媽媽說「我愛妳」，並在母親人生最後的時光給她安慰。漢娜的故事感動成千上萬名網友，影片累積超過1300萬次瀏覽，有190萬人按讚。

漢娜說，她很感謝達美航空，給了她珍貴的時間，她也成為達美航空永遠的顧客。

達美航空 飛行旅遊

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