480萬無證客如被美拘留…墨設計App向領館求救

墨西哥正研發一款手機應用程式，若無證移民認為自己有可能遭美國移民部門拘留時，即可使用該程式，向親屬及當地墨西哥使領事館發出警報求助。(美聯社)

川普一再揚言上任後第一件事就是大舉驅逐無證移民 ；根據國土安全部報告，截止至2022年，在總數1100萬的無證移民之中有超過40%來自墨西哥 ，達到480萬人，自然首當其衝成為主要目標。

根據各方陸續傳出的消息，越境的無證移民又或是已經身在美國境內的無證移民，一旦被截獲，將會即時扣留等候遣返 ，再非如目前那樣申請庇護及等候移民法庭聆訊。他們被扣留期間也無法聯繫親友或尋求律師協助。

為應對這個情況，墨西哥正研發一款手機應用程式(App)，若無證移民認為自己有可能遭美國移民部門拘留時，即可使用該應用程式，向親屬及當地墨西哥使領事館發出警報求助。

墨西哥外長戴拉佛恩特(Juan Ramon de la Fuente)表示，有關應用程式已在小範圍內測試，看來運作良好，預計該於本月以內正式推出。他呼籲有需要者下載。 墨西哥外長戴拉佛恩特表示，有關應用程式已在小範圍內測試，看來運作良好，預計該於本月以內正式推出。他呼籲有需要者下載。(路透)

他指出，應用程式內有個選項，預設所選擇的親友及最接近的墨西哥使、領館，用戶一旦被拘留時只須按下，就會向他們發送警報通知。

戴拉佛恩特將之形容為緊急按鈕，說「如果你發現自己即將面臨拘留，可以按下警報按鈕，然後向最近的領事館發送信息」。

不過他沒說明該應用程式是否有停止的選項，允許在沒有真的被拘留時取消警報。

當外國公民被拘留時，美國當局是有義務讓他們向本國領事館發出通知求助。墨西哥聲言已加強駐美領事人員及法律援助，幫助被拘留移民完成與驅逐出境相關的法律程序，同時也設立了一個全天候24小時值班的呼叫中心，解答移民諮詢的問題。