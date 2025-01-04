我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯「30＋」場次超越喬丹 率湖人近9戰7勝

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

機器人看影片學開刀 會操作針頭縫傷口 還懂撿掉落的器具

編譯莊瑞萌／綜合報導
研究人員透過影片訓練機器人，讓機器人學會縫合傷口和打結。(截自約翰霍普金斯大學影片)
研究人員透過影片訓練機器人，讓機器人學會縫合傷口和打結。(截自約翰霍普金斯大學影片)

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)研究人員訓練讓機器人觀看影片學習動手術，已經取得不錯進展，目前機器人已能自行操作注射針頭或縫合傷口，甚至撿起掉落的器具。

影音來源：YouTube

華盛頓郵報(Washington Post)報導，約翰霍普金斯大學與史丹福大學(Stanford University)研究人員透過影片訓練機器人，讓機器人學會自行操作針頭、縫合傷口和打結。經過訓練的機器人不只會單純模仿，還能自行修正錯誤，例如撿起掉落的針頭。

2023年刊登於「美國醫學會倫理雜誌」(AMA Journal of Ethics)的研究指出，隨著外科醫師使用機器人的經驗愈來愈豐富，手術成效也隨之提升。美國醫學院協會(Association of American Medical Colleges)報告則表示，由於需要接受手術的老年人口持續增加，加上醫學生人數成長停滯，預估2036年將短缺1萬至2萬名外科醫生。

研究人員克里格(Axel Krieger)說，「我們的研究並非要取代外科醫生，而是想讓外科醫生的工作更輕鬆。」

研究團隊還開發出一套可以直接跟機器人對話的系統，例如「執行這項任務或往左移及往右移」。據統計，2020年，機器人輔助的手術次數為87.6萬次，而這種新一代機器人必須在臨床試驗證明符合安全性與有效性並取得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，才能在醫院成為常規設備。

對此，邁阿密大學(University of Miami)醫學院機器人手術部主任巴力克(Dipen J. Parekh)表示，「我以為他們還需要幾年的時間才會達到這次示範的水準。」但他仍強調，機器人在能夠自行執行外科手術之前，仍有許多步驟需要完成。他說，「這是關乎生死的大事。每位病人的解剖結構不盡相同，疾病在不同病人身上的表現也有差異。」

研究人員利用錄影機拍下機器人在練習縫合墊上進行手術操作的畫面來建立訓練模型。完成機器人訓練後再拍攝其他影片，示範機器人在不同的環境也能成功執行相同的手術任務。訓練時先用practice suture pads (縫

合練習墊），之後用豬肉和雞肉展示技能。

未來相關單位還必須解決手術中常見的問題，例如出血或是縫線放置不當。隱私問題也是會遇到的問題。如果要讓機器人進步到能獨立且安全地執行手術，就必須透過實際手術錄影進行訓練，但必須先取得病患同意。

研究人員透過影片訓練機器人後，機器人已能縫合傷口和打結。(截自約翰霍普金斯大學影...
研究人員透過影片訓練機器人後，機器人已能縫合傷口和打結。(截自約翰霍普金斯大學影片)
研究人員透過影片訓練機器人，讓機器人學會自行操作針頭、縫合傷口和打結，而且經過訓...
研究人員透過影片訓練機器人，讓機器人學會自行操作針頭、縫合傷口和打結，而且經過訓練的機器人不只單純模仿，還能自行修正錯誤，例如撿起掉落的外科工具。(美聯社)

史丹福大學 食品暨藥物管理局 華盛頓郵報

上一則

86.7%去年墨航全球最準點 達美航空83.46%稱霸全美

下一則

流感、新冠、RSV、諾羅… 美4病毒肆虐 多州強制戴口罩

延伸閱讀

二代達文西手臂 極致微創傷口藏肚臍

二代達文西手臂 極致微創傷口藏肚臍
高度近視+飛蚊、閃光、黑影 50歲查出視網膜剝離

高度近視+飛蚊、閃光、黑影 50歲查出視網膜剝離
減重飲控、吃藥都不見效？ 婦「1治療方式」助達理想身材

減重飲控、吃藥都不見效？ 婦「1治療方式」助達理想身材
微創手術比較好？醫指因人而異 5旬男換瓣膜5天就出院

微創手術比較好？醫指因人而異 5旬男換瓣膜5天就出院

熱門新聞

賓州政府發布的「真實身分」駕照，其右上角有顆金色星星。(賓州政府)

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

2025-01-02 19:41
紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
世界棋王卡爾森因為穿了一條牛仔褲，導致退賽的局面。(擷自X@MagnusCarlsen)

世界西洋棋王被勒令換掉牛仔褲 憤而退賽 撂下「去你的」

2024-12-28 14:30
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
比利時漫畫家「艾爾吉」筆下的年輕記者丁丁(Tintin)，是歐洲20世紀最受歡迎的漫畫人物之一。(美聯社)

大力水手、丁丁版權到期 2025年起可免費使用

2025-01-01 05:15

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣