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她剛談戀愛卻在飛機上邂逅天菜猛男 網友：勇敢追愛

世界新聞網／輯
女子日前搭飛機時遇到自己理想情人類型的男子，但她不久前才開始一段感情，讓她直呼命運真捉弄人。示意圖。（取材自pexels.com@SHVETS production）
女子日前搭飛機時遇到自己理想情人類型的男子，但她不久前才開始一段感情，讓她直呼命運真捉弄人。示意圖。（取材自pexels.com@SHVETS production）

一名女子日前搭乘達美航空時，鄰座的男乘客身材高䠷、體格結實，完全是她理想情人類型，這名男乘客更買酒請她喝，兩人在旅途中相談甚歡，女子將兩人聊天影片傳到社群平台，大批網友要他們原地交往，但女子說她才剛和另一個男人約會，無法這麼做，網友更給出兩極的建議。

紐約郵報（New York Post）報導，伊芙（Eve Tilley-Coulson）說她去年底搭乘達美航空班機時，鄰座的男子是她的理想情人類型，她把兩人談話過程的片段影片上傳TikTok，累積超過450萬次瀏覽。

伊芙說，鄰座的男乘客主動找她聊天，更請她喝一杯酒，他們就這樣一路喝酒聊天到目的地；伊芙說鄰座男子身高6尺4吋、體格壯碩，完全是她的夢中情人類型，讓她「暈船」不已。

伊芙的影片中男子沒有露臉，只有腿部入鏡；伊芙在影片中寫，她在單身六年後剛開始和男人約會，結果在飛機上邂逅了6尺4吋的男子，對方不但請她喝酒，還說和她聊天很美好，讓她不禁問「現在是怎樣？」

@ebtilley

Okay universe what are you doing #delta #meetcute #manifestation #64

♬ metalgoodies - Hyacinth

伊芙的影片引發網友熱烈回響，網友意見兩極，有人要她拋棄剛開始交往的對象，和飛機上的理想情人交往，要伊芙不要讓剛開始的感情阻擋自己追求理想情人，還有人說「別讓妳現在的男友阻礙妳預見未來的老公」。

也有人認為伊芙應該忠於剛開始發展的戀情，批評她既然已經有約會對象，就不應該在飛機上和其他男人曖昧聊天，說航班上男子的出現是要考驗伊芙的忠誠度，要她別失敗了，還有網友要伊芙別讓男友知道這件事，否則就要被拋棄了。

網友熱烈的回應讓伊芙不得不拍影片回應網友的留言，澄清自己沒有和班機上的男乘客有浪漫的後續，拍影片也只是覺得有趣，因為覺得很好笑自己才剛對男性卸下心防，結果又遇到理想類型。

@ebtilley

Replying to @vronfbaby im not gonna say im taken when he technically hasnt asked me yet - but im also not going to be disrespectful and give another guy my number #bffr #fyp #single #taken #delta #meetcute #gf #bf #talkingstage #exclusivity #cheating

♬ original sound - Eve

達美航空 TikTok

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