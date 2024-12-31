賭城數百遊民住防洪道 毒癮、酒癮纏身 社工誘離安置

拉斯維加斯陰暗的防洪道是許多遊民屈居之處，他們為了逃過執法單位掃蕩，能躲則躲，不願出來尋求幫助。(美聯社)

在光鮮亮麗的拉斯維加斯大道旁，陰暗的防洪道堆滿垃圾、廢棄物、破舊衣服和簡陋生活用品，這是許多遊民 屈居之處，他們除了生活困苦，通常也與慢性病、心理問題、毒癮等身體狀況搏鬥。但為了逃過執法單位掃蕩，他們往往能躲則躲，不願出來尋求幫助，使得個案工作者(caseworkers)還得半哄半騙地誘導他們離開防洪道。

華盛頓郵報報導，由於拉斯維加斯人口激增，住房成本隨之飆升，平均房租從2022年到2023年漲了20%，高於全國平均。他們流離失所，開始了防洪道生活；還有一些是在賭城輸光一切的外地人。

個案工作者注意到防洪道居住人數有所增加，但官員採取零容忍態度，一些防洪道居民表示他們躲起來是為了避開頻繁的營地掃蕩，尤其是今年最高法院裁定地方當局有權強制禁止在公共場所睡覺或露營，即使他們沒有避難所或住房。

這些防洪道建於90年代，總長約600哩。個案工作者表示，大概有1200至1500人居住其中，有些人還撿來磚塊、夾板、金屬板搭建更有模有樣的住所。

接觸並拯救防洪道居民的非營利組織「Shine a Light」個案經理強森(Bryon Johnson)說，他的工作便是將遊民從這些防洪道中拉出來，雖然防洪道能遮風避雨、擋下熾熱太陽，但有被洪水沖走的危險。在地下，毒癮、酒癮非常普遍，加上許多人患有精神疾病和其他健康問題，到地面接受治療變得更加困難。常見的毒品 有冰毒、芬太尼或鴉片類藥物，以及「殭屍毒品」、別稱tranq的賽拉嗪(xylazine)，它會導致深層皮膚感染，若不及時治療恐使骨骼感染並需要截肢。