我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

中國女星趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

安置遊民有種族差異 白人常優先 非裔難獲援助

編譯陳韻涵／綜合報導
拉斯維加斯街頭西語裔、非裔和白人都擠在帆布下躲避烈日。但政府單位為安置遊民事前所做的調查存在種族差別待遇，使許多非裔和非白人對象難以獲得社會援助。(美聯社)
拉斯維加斯街頭西語裔、非裔和白人都擠在帆布下躲避烈日。但政府單位為安置遊民事前所做的調查存在種族差別待遇，使許多非裔和非白人對象難以獲得社會援助。(美聯社)

華盛頓郵報報導，政府單位為安置遊民事前所做的調查存在種族差別待遇，許多非裔和非白人對象難以獲得社會援助。

克拉克(Maurice Clark)蜷縮於搭在拉斯維加斯鐵軌旁的帳篷內，兩名遊民社工在警察的陪同下，開始問他問題，評估他能否獲准取得免費住宅或補貼住房。

社工問克拉克，是否吸毒、坐牢、掛急診、在街頭遭受攻擊、自殘或援交？

克拉克對於這些提問感到不舒服，他告訴華郵記者，「我曾為了生存做過一些瘋狂事，但當時我選擇回答『沒有』，畢竟有警察在場。」

克拉克說：「我是非裔，所以問題內容不太一樣。」

全國遊民議題專家和地方領袖表示，這類提問加劇全美遊民的種族差異，且當前的可負擔危機日益加劇，來自納稅錢的住房補貼僧多粥少。

過去十年來，相關單位透過問卷評估遊民的弱勢程度，考量誰可優先獲得安置補助。

愈弱勢的遊民，問卷分數愈高，住房補貼順位愈前面；然而，白人往往排在同齡非裔之前，加劇種族隔閡，部分歸因於相關評分給予信賴並使用醫療健保更高的分數。

非裔占美國人口總數的13.7%，卻占全美遊民總數的32.2%；反觀白人、西語裔遊民則占全國人口的75%，遊民占比則為55%。

舊金山加州大學政策主任多恩斯(Marc Dones)領導美國最大規模的一項非裔無家可歸人口分析研究，他說：「這是系統性的種族歧視。」

前總統歐巴馬(Barack Obama)2009年簽署全面性的法規，要求區域遊民組織「Continuums of Care」透過問卷評估遊民的弱勢程度，以評估該對象補助聯邦住房的可能性，Continuums of Care目前在全美共有381個。

各城市和郡主要採用「VI-SPDAT」調查，目前約有66%的遊民機構仍在使用這種評估方法。

一些專家認為，是時候放棄弱勢程度評估問卷，聚焦健康和社會需求，關注系統性的種族主義、貧窮、刑事司法系統參與、住房障礙和其他影響遊民經濟的因素。

緬因州波特蘭市街頭，一名路人將買咖啡的零錢交給遊民。過去十年來，政府則是透過問卷...
緬因州波特蘭市街頭，一名路人將買咖啡的零錢交給遊民。過去十年來，政府則是透過問卷評估遊民的弱勢程度，考量誰可優先獲得安置補助。(美聯社)

遊民 非裔 加州大學

上一則

賭城數百遊民住防洪道 毒癮、酒癮纏身 社工誘離安置

下一則

通膨壓力減 明年油價預估續跌 每加侖均價3.22元

延伸閱讀

布碌崙遊民所員工遭刺殺 華社不安

布碌崙遊民所員工遭刺殺 華社不安
體重直掉不一定是好事 醫師指四狀況恐是大腸癌

體重直掉不一定是好事 醫師指四狀況恐是大腸癌
掀起女籃狂熱 克拉克獲美聯社年度最佳女運動員獎

掀起女籃狂熱 克拉克獲美聯社年度最佳女運動員獎
川普未就職已成「影子總統」世界領袖把拜登當空氣

川普未就職已成「影子總統」世界領袖把拜登當空氣

熱門新聞

世界棋王卡爾森因為穿了一條牛仔褲，導致退賽的局面。(擷自X@MagnusCarlsen)

世界西洋棋王被勒令換掉牛仔褲 憤而退賽 撂下「去你的」

2024-12-28 14:30
居民拿著地稅通知單，大喊吃不消。(路透)

不划算…獨棟住宅保費、房地產稅接近房貸 2014來最高

2024-12-26 05:00
甘迺迪前副手、華裔律師夏納翰(左)與政治記者波索比克用中文交談。(擷自X@NicoleShanahan)

政治記者中文比她強 夏納翰笑：你現在應該沒法去中國了

2024-12-24 12:49
北美防空司令部每年到了平安夜，都有大批志工和官兵接聽小朋友打來詢問「聖誕老人什麼時候會來我家？」、「我是在頑皮還是乖巧小孩名單？」之類的電話，而這項特別的傳統可追溯到1955年一通打錯的電話。(美聯社)

冷戰時期男童打錯電話 造就北美防空司令部聖誕傳統

2024-12-23 10:18
低收入族群信用卡帳單拖欠之際遇到通膨高漲，信用評分因此驟減。（美聯社）

低收入族群信用評分因疫情意外拉高 如今面臨殘酷事實

2024-12-25 11:27
威廉‧祖洛克(右二)與扎卡里‧祖洛克(左二)承認性虐待他們的兩個養子。(擷自Instagram @zackjzulock)

喬州男同志伴侶性侵2養子 拍片炫耀拉皮條…判關100年

2024-12-24 16:23

超人氣

更多 >
四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告