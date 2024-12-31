安置遊民有種族差異 白人常優先 非裔難獲援助

拉斯維加斯街頭西語裔、非裔和白人都擠在帆布下躲避烈日。但政府單位為安置遊民事前所做的調查存在種族差別待遇，使許多非裔和非白人對象難以獲得社會援助。(美聯社)

華盛頓郵報報導，政府單位為安置遊民 事前所做的調查存在種族差別待遇，許多非裔 和非白人對象難以獲得社會援助。

克拉克(Maurice Clark)蜷縮於搭在拉斯維加斯鐵軌旁的帳篷內，兩名遊民社工在警察的陪同下，開始問他問題，評估他能否獲准取得免費住宅或補貼住房。

社工問克拉克，是否吸毒、坐牢、掛急診、在街頭遭受攻擊、自殘或援交？

克拉克對於這些提問感到不舒服，他告訴華郵記者，「我曾為了生存做過一些瘋狂事，但當時我選擇回答『沒有』，畢竟有警察在場。」

克拉克說：「我是非裔，所以問題內容不太一樣。」

全國遊民議題專家和地方領袖表示，這類提問加劇全美遊民的種族差異，且當前的可負擔危機日益加劇，來自納稅錢的住房補貼僧多粥少。

過去十年來，相關單位透過問卷評估遊民的弱勢程度，考量誰可優先獲得安置補助。

愈弱勢的遊民，問卷分數愈高，住房補貼順位愈前面；然而，白人往往排在同齡非裔之前，加劇種族隔閡，部分歸因於相關評分給予信賴並使用醫療健保更高的分數。

非裔占美國人口總數的13.7%，卻占全美遊民總數的32.2%；反觀白人、西語裔遊民則占全國人口的75%，遊民占比則為55%。

舊金山加州大學 政策主任多恩斯(Marc Dones)領導美國最大規模的一項非裔無家可歸人口分析研究，他說：「這是系統性的種族歧視。」

前總統歐巴馬(Barack Obama)2009年簽署全面性的法規，要求區域遊民組織「Continuums of Care」透過問卷評估遊民的弱勢程度，以評估該對象補助聯邦住房的可能性，Continuums of Care目前在全美共有381個。

各城市和郡主要採用「VI-SPDAT」調查，目前約有66%的遊民機構仍在使用這種評估方法。