GoFundMe募生活費增4倍 數以萬計粉絲籌款看泰勒絲巡演

數以萬計的泰勒絲粉絲湧入GoFundMe平台，籌集或捐款幫助購買這位天后歌手的「時代巡迴演唱會」門票。（美聯社）

民眾在2024年上眾籌平台GoFundMe 募款的主因，反映出眾多美國人所感受到的痛苦：通貨膨脹。

根據GoFundMe年度捐贈報告，2024年為了籌款支付房租、食物和其他基本生活費用的活動數量，比2023年增加了四倍；GoFundMe執行長卡多根(Tim Cadogan)在「哥倫比亞廣播公司」(CBS)「金錢觀察」(MoneyWatch)節目表示，這種類型的募款活動反映出「民眾在過去幾年，一直在與不斷上漲的物價抗爭」。

GoFundMe這個籌資平台，其實經常反映出社會需求，並填補公共計畫未能涵蓋的美國人生活所需基本費用。

專家多年來也一直指出，GoFundMe等募資平台，凸顯了尤其是醫療債務方面等社會問題；而今年則聚焦在讓許多美國人哀嘆的高生活成本。

卡多根在聲明中表示，群眾募資模式顯示出「互助是我們人性的核心」，他說「互助的願望願望超越了國界、語言和文化。」

報告中的一個案例是洛杉磯的馬丁內斯(Gustavo Martinez)一家所發起的眾籌活動；他們表示，一家人無預警的突然被驅趕，離開他們居住了37年的公寓；這家人說，有鑒於該地區房地產價格高昂，讓他們「難以找到可支付得起的住房」；馬丁內斯一家原定募款3萬元，最後透過GoFundMe成功募集到7萬5359元。

其他2024年流行的GoFundMe類型，則指向許多消費者不必要、卻迫切想得到的東西；舉例來說，數以萬計的泰勒絲 (Taylor Swift)粉絲Swifties就湧入平台，籌集或捐款幫助購買這位天后歌手的「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)門票。其中甚至還有一個案例，是幫忙資助一名粉絲的婚禮，讓這位粉絲不用賣掉有泰勒絲簽名的吉他，以籌款辦婚禮。

另外，2024年成長最快的募款類別，則是與同年的巴黎夏季奧運有關，許多運動員都發起募款活動，來幫忙支付旅行和訓練費用，或讓家人飛到巴黎，觀看自己比賽。