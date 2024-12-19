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醫師也很沮喪：申請給付費時費力 健保愈變愈糟了

記者胡玉立／綜合報導
重要但昂貴的手術即使獲健保公司批准，往往需要醫師花更多遊說和文書作業。（路透）
重要但昂貴的手術即使獲健保公司批准，往往需要醫師花更多遊說和文書作業。（路透）

聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)4日在公司年度投資者會場外遭槍殺，連帶掀起了社會大眾對醫療保險業的憤怒情緒，醫療保健系統的弊病陳疴，醫師也是受害者。華爾街日報報導，日復一日與聯合健保等保險公司打交道的醫師們表示，他們的挫敗感源自持續多年的切身經歷，健保愈變愈糟。

醫師的主要抱怨是說服保險公司支付病患治療費用既麻煩又耗費時間心力。即使最終獲准，核磁共振掃描（MRI）和其他重要但昂貴的手術，往往需要花更多天遊說和文書作業。

行醫35年的喬治亞州內科醫師艾哈邁德(Zulfiqar Ahmed)表示，他對湯普森被殺和那些在社群媒體幸災樂禍的人的反應感到震驚，但「情況的確愈來愈糟，不僅是聯合健保，全國都一樣；他（湯普森）只是這個龐大制度的一分子」。

艾哈邁德指出，醫師須與聯合健保等保險公司雇用的醫師商量評估擬議中的手術，手術提議常被打回票，「他們請來某些醫師代表他們，唯一目的就是拒絕或拖延。」

全國性的同業貿易協會「美國健保計畫」（America's Health Insurance Plans）表示，州法規定保險公司須向醫師說明付款期限，並確保及時付款。根據健保政策非營利組織KFF分析聯邦數據發現，2022年代表紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)參保者提交的4620萬份請求中，有7.4%被拒，2019年同比率為5.7%。

緬因州醫學協會執行長麥克萊恩(Andrew MacLean)表示，他每天都會接到與醫療保險公司起衝突的醫師電話，原因是保險公司向他們要回已付給他們的費用。麥克萊恩談到保險公司時說：「我們絕不縱容暴力，但這個可怕的跡象，凸顯了人們對現行制度和權力不平衡有多沮喪，醫師當然也有這種感覺。」

醫師們普遍感嘆，過去20年發生的巨大變化，已降低了他們的職業地位。曾經享有自主權和受到高度尊重的醫師，現在日益成為大型連鎖醫院「雇員」。他們還發現，自己夾在保險公司和相當注重成本的管理層之間。而在保險公司拒絕治療或給付時，醫師仍然必須面對病患和病患們承受的痛苦。

醫師抱怨，說服保險公司支付病患治療費用，既麻煩又耗費時間心力。（美聯社）
醫師抱怨，說服保險公司支付病患治療費用，既麻煩又耗費時間心力。（美聯社）

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