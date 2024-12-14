紅色3號色素讓食物看起來像草莓 FDA審查或將禁用

有些可在美國食品中使用的色素，在其他國家要不是被禁用，就是要加註警告標誌。(路透)

聯邦食品藥物管理局(FDA ) 表示，未來幾周內要審查紅色3號(Red 3)人工色素食品添加劑，可能會宣告禁止使用。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，參院 衛生教育勞工退休金委員會月初集會時，FDA人類食品副局長瓊斯(Jim Jones)指出，紅色40號(Red No. 40)這種人工染色添加劑的安全再評估已完成逾10年，而該局也收到針對紅色3號的請願書，要求禁止授權使用，可望在接下來數周，對請願書有所動作。

眾院「能源及商業委員會」民主黨首席眾議員帕龍(Frank Pallone Jr.)也敦促食藥局禁用紅色3號人工色素；這種石油提煉的染色劑，可以讓食品飲料看來像鮮亮的草莓。

帕龍致函給FDA表示，假期季節如火如荼展開，街頭滿是吃食商販，這種化學品還留著，藏在食物裡，我們及孩子們吃下肚，實在駭人；食品公司必須確保他們推上市面的食品安全，但他們也只按規定，確保產品符合FDA標準即可；這意味數千種含有紅色3號色素的產品仍在市場上販售。

獲川普提名為衛生部長的小羅伯甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)說過，食品染色劑會致癌 ，但並未說明自己若獲參院同意，出任內閣職務，將會對國內食品的人工染色劑採取什麼動作。

美國市面上超過四分之三的食品要通過FDA規定。所有色素添加劑都要經食藥局批准，才能加進食品裡頭。FDA共批准36種食品添加劑，其中9種是合成色素。其中兩種正面臨聯邦檢驗。

有些用在食品的相同色素也用在藥廠所製藥品，但那些色素每次使用要分別批准。FDA在1990年曾一度禁用紅色3號，原因在實驗室老鼠測試時，劑量太高會導致癌症。但瓊斯表示，FDA不認為食品中的紅色3號對人體有危害之虞。

有些可以在美國食品中使用的色素，在其他國家要不是被禁用，就是要求加註警告標誌。