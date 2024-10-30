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低價新車獲消費者青睞 2至3萬元最暢銷

記者張聲肇／綜合報導
車商表示，目前車市最暢銷的車款是售價2至3萬元的小車。圖為一輛剛成交的雪佛蘭小型車。(美聯社)
車商表示，目前車市最暢銷的車款是售價2至3萬元的小車。圖為一輛剛成交的雪佛蘭小型車。(美聯社)

低價車款獲得愈來愈多厭倦高價的消費者青睞，2至3萬元的新車最暢銷，消費者普遍認為，目前新車平均價格比新冠疫情前上升20%達到4.7萬元，已經超過他們的負擔能力。

住在俄亥俄州牛津市郊的56歲護士查姆理(Michelle Chumley)6月換新車時，不再留戀原先駕駛的雪佛蘭「開路先鋒」休旅車(Chevrolet Blazer SUV)，改買價格不到3萬元的小車，「我沒必要花那麼多汽油錢養那麼大的車。」

汽車業者說，像她這種人愈來愈多，「負擔得起」成為車市的新趨勢。專業汽車網站Edmunds.com指出，購買4.7萬元以上的新車，以目前7.1%車貸利率計算，6年72期每月要付737元，這不是一般人負擔得起的價格。

查姆理的收入付得起每月737元車貸，但她不願意花「沒必要」的汽油費。此一趨勢迫使美國汽車製造商重新評估銷售及生產策略。消費者要面對物價騰升和高利率，今年頭九個月，美國新車的銷售量只比去年同期多1%，車商若降價求售，獲利自然降低。

汽車銷售網站「汽車大師」(CarGurus)市場情報部主任勞勃茨(Kevin Roberts)說，面對經濟不確定、高利率和高車價的消費者日趨謹慎，今年車市成長最明顯的是「價格更親民」車款。

廠商為了脫手高價車，只好提高折扣優惠。Edmunds.com說，新車的「優惠」折扣最高可達1812元，比去年增加幾乎一倍。

通用汽車今年7到9月硬是不打折，新車均價維持在4.9萬元，稅前營收比去年同期增加9億元，但第四季恐怕難以為繼。

勞勃茨估計，9月底為止，租車公司和企業購車除外，個人購買的新車數量年增7%，其中43%屬於2-3萬元的車款，占比創四年來最高。中古車更是，1.5-2萬元車款占總銷量的59%。Cox Automotive說，主流廠牌的小車、轎車和休旅車銷路成長，也是2018年以來最快。此一趨勢，大概要利率下降才會改變。

消費者普遍認為，目前新車平均價格比新冠疫情前上升20%達到4.7萬元，已經超過他...
消費者普遍認為，目前新車平均價格比新冠疫情前上升20%達到4.7萬元，已經超過他們的負擔能力。(美聯社)

利率 休旅 俄亥俄州

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