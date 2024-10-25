怕買到凶宅、鬼屋？多數州未規定要揭露 買家應主動詢問

雖然房子名聲差會讓一些人「望而卻步」，但也有人專買背負惡名的房屋，因為可以撿便宜。（美聯社）

房地產 仲介在與潛在購屋者合作時，需要指出房產本身或使用材料上的缺失，但是否有死過人，這就卻取決於該房產所在的州；在多數州，死亡不被視為是需要披露的房屋重大缺陷。

全美房地產經紀協會(National Association of Realtors，NAR)指出，市場上有些房屋可能遭到「汙名化事件」（stigmatizing events）或可疑事件影響；NAR表示，會汙名化房產的事件包括謀殺、自殺、鬧鬼或前房主名聲不佳等情況。

每州在披露死亡信息方面的規定不同，目前只有加州 規定房仲必須披露所有的死亡訊息；阿拉斯加則規定需披露過去一年內的謀殺與自殺；在南達科他州 ，則需披露過去12個月內發生的死亡；紐約無需披露任何死亡事件，但必須要告知是否鬧鬼。

購屋者通常得主動向房仲詢問房產歷史；像是在喬治亞等州，房仲或賣家就無需主動披露房產是否曾發生死亡事件，但如果潛在買家詢問，就必須誠實回答。

華府Coalition Properties Group房產仲介商兼管理合夥人比徹(Harrison Beacher)表示，除了特定州的資訊揭露法規定外，掛牌仲介還對賣家負有信託責任。

比徹指出：「若有人問我這問題，我會告訴他們哪裡可以取得資源來獲得答案，但我無需詳細說明。」

專家建議，在購屋前，先進行以下兩個步驟，來取得該房產的詳細歷史背景資訊：

與鄰居和官員談談：鄰居可以為你提供該地區的第一手經驗，以及有關前屋主的各種資訊。也可以打電話給房產所在郡的郡經理(county manager)，詢問你有意購買的房產是否有任何犯罪記錄。

追蹤相關文件：網路搜尋可以找出不少詳細資訊；任何關於該房產的出警記錄，都是公共記錄，並可能出現在報章雜誌上，且所有資訊都是免費的。