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藻類製塑膠 加大研究：7個月可完全分解

編譯徐薏茹／綜合報導
科學家發現用藻類組成塑膠的方法，這種「生物基」聚氨酯聚合物可以在自然環境中製成堆肥和分解。(美聯社)
科學家發現用藻類組成塑膠的方法，這種「生物基」聚氨酯聚合物可以在自然環境中製成堆肥和分解。(美聯社)

今年稍早發表於Scientific Reports期刊的一份研究指出，聖地牙哥加州大學研究員和材料科學公司Algenesis找到了一種用聚氨酯(polyurethane)組成塑膠的方法，這一「生物基」(bio-based)聚氨酯聚合物可以在自然環境中製成堆肥和分解。

但問題是，這種藻類製成的材料是否會分解為塑膠微粒(microplastics)？

研究作者之一、聖地牙哥加州大學化學&生物化學系教授波梅羅伊(Skip Pomeroy)向美國廣播公司新聞網(ABC News)透露：「那時候總是反問我們的論點是：『怎麼知道它們沒有在製造塑膠微粒？』」

因此研究人員設定目標，證明他們的材料不會隨著時間流逝產生塑膠微粒，波梅羅伊說，因為材料確實被環境中的微生物分解了。

另一名研究作者，加州大學化學研究員博卡特(Michael Burkart)表示，他們在堆肥中發現一種細菌，可以完全依靠聚氨酯製成的塑膠存活。

博卡特說明：「過去我們認為可能需要多種不同的微生物共同作用，以生物降解這些材料。但是並非如此，我們發現單一種菌種，可以依靠這些東西生存，所以這確實意味著我們正在製造的材料是真正地、完全地可生物降解(biodegradable)的物質。」

博卡特指出，分解生物基塑膠的生物體認為這種材料和一般堆肥中的樹葉或木材相似；根據該研究，從藻類製造材料到分解的過程是100%可再生的。

研究表明，他們的植物基聚合物可以在七個月內生物降解至超過塑膠微粒水平，對90天帶氧化肥樣本所做的檢查顯示，微粒的數量減少68%；根據該研究，200天後，與觀察到的起始計數相比，總體減少97%。

不過，成本是目前最大的障礙，想全面改用生物基聚合物製造的塑膠，將需要普遍的藻類養殖基礎建設；然而，研究人員發明的方法也可以應用於其他植物基材料。

傳統的石油基塑膠聚合物在正常環境下無法生物分解。(美聯社)
傳統的石油基塑膠聚合物在正常環境下無法生物分解。(美聯社)

加州大學 聖地牙哥

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