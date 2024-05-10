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環保買菜法 少買塑膠包裝的蔬果 多選處理度較低的肉類

編譯尤寶琪／綜合報導
為確保環境永續，專家建議少買包裝好的蔬果產品。（歐新社）
為確保環境永續，專家建議少買包裝好的蔬果產品。（歐新社）

購物車裝滿了各種我們認為需要的物品，但到頭來卻只是占用冰箱空間，不少東西最終都落到垃圾桶內。根據聯合國最近一份報告，光是在2022年，全球就有10億份餐點被丟棄，其中有60%來自家庭。

根據聯邦環保署數據，美國垃圾掩埋場中有近四分之一的垃圾是食物垃圾。而垃圾掩埋場廢棄物釋放的甲烷(methane)，占全美排放量一半以上；甲烷排放是溫室氣體中最毒的一種氣體。

美國廣播公司新聞網(ABC News)首席氣象學家兼首席氣候記者澤伊(Ginger Zee)指出：「食物垃圾不僅對地球有害，我們每年每個家庭都扔掉了約1000元的食物垃圾。」

為確保環境永續，專家教你該如何買菜，才能減少食物浪費。

哥倫比亞大學教育學院(Teachers College)營養與教育學副教授科赫(Pam Koch)告訴澤伊：「我們要做的，是不要過度購買，尤其是易腐爛的產品。減少所購買的動物蛋白數量，並減少購買產品塑膠包裝的數量。」

有個重點是少買包裝好的蔬果產品。澤伊指出，購買像是馬鈴薯和番茄等蔬果農產品時，不要選擇預先包裝好的產品，而是改用可重複使用的農產品袋，並在散裝區，購買你所需要的量就好。

這樣做不但能減少塑膠垃圾，也可以避免購買過多的食物。

科赫指出，牛奶等乳製品有時過期了仍可繼續使用；科赫解釋，因為牛奶是已經經過高溫殺菌，開封後放回冰箱保存，只要沒有變質變酸，就都仍可食用。

科赫指出，雞柳等已經事先幫你處理過的產品，通常價格會比較高。

科赫解釋，購買加工處理度較低的肉類，雖然事後比較不方便，自己多花點工夫來處理肉類，但是可以讓你用較低的價格買到像是有機或散養等品質更佳的肉類，而且對個人和地球健康也更好。

購買加工處理度較低的肉類，不但價格較便宜，對個人和地球健康也更好。（路透）
購買加工處理度較低的肉類，不但價格較便宜，對個人和地球健康也更好。（路透）

牛奶 高溫 聯合國

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