喬州核電廠新反應爐啟動 全美最大恐成絕響

沃格妥核電廠的第四反應爐，歷經延誤、承包商轉手等波折，終於在4月29日商轉，比預定時程慢了七年。(美聯社)

位於喬治亞州的沃格妥電廠(Plant Vogtle)為全美最大核電廠，前兩座反應爐已服役約40年；歷經延誤、轉手等顛簸，第四座終於在4月29日商轉。然而這也成為其他核電廠的前車之鑑，此類大型的核電廠項目恐成絕響。

華爾街 日報報導，沃格妥電廠前兩座反應爐於1980年代投入運作，之後決定新增兩座新反應爐，這是全美數十年來從零開始建造的首批新核反應爐，由西屋電氣公司(Westinghouse Electric Co.)承包。但該公司因超支問題於2016年宣布破產，項目由喬州 的南方電力公司(Southern Co.)接手，不久後又因新冠疫情而停工。

南方電力公司最大分公司喬治亞電力公司(Georgia Power)表示，這兩座反應爐均可為約50萬戶家庭和企業供電。但它們的成本超過300億元，是最初估計的兩倍多，非營利消費者組織「Georgia Watch」總監科伊爾(Lizs Coyle)更說新廠建設時間比預期拖了七年，喬治亞電力的用戶平均為該新廠多負擔了約1000元。

南方電力執行長沃馬克(Chris Womack)仍認為這是項標誌性成就，向全球展示「核領導地位」。但大型核電廠已逐漸不受青睞，電力業者在長期規畫中納入新一代核項目，即所謂的小型模組化反應爐(Small Modular Reactor，SMR)，雖然發電量較小但更便宜跟靈活，可以先在工廠預先建造後再運到現場組裝。

潛在的項目包括比爾蓋茲創立的TerraPower公司計畫在懷俄明州 建造第一座SMR反應爐。但全國目前尚未有任何SMR開始服役，因為合理的成本和交付時間表還需經過考驗。北美首批SMR可能是在加拿大交付，而中國和俄羅斯已經投入運作。