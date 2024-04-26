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有助管理壓力…寬恕對身心有3益處

編譯尤寶琪／綜合報導
寬恕是一件極其困難之事。(路透)
寬恕是一件極其困難之事。(路透)

寬恕是一件極其困難之事，無論是要原諒他人還是原諒自己；但無論這有多困難，學習寬恕都很重要，因為不這樣做，可能會對你身體造成傷害。

研究主要集中在寬恕上的維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)名譽教授小沃林頓(Everett L. Worthington Jr.)表示，能夠原諒他人並向那個人表達你已原諒他，將會對你和他們的健康有利。而在這方面，沃林頓指出：「心理健康與生理健康有直接的關係。」

以下是經證實寬恕他人會影響我們健康的三益處：

1.寬恕可幫助管理壓力

研究顯示，無法寬恕他人，會助長憤怒、敵意和壓力的感覺，而這些負面情緒都已經證明會影響身心健康。

一項針對年齡在16歲至79歲之間的330多人研究發現，無論參與者的年齡，能夠寬恕的人，感覺的壓力會有所減少，進而減少心理健康問題的症狀。

研究作者指出：「雖然寬恕並不是應對逆境的唯一策略，但是寬恕卻是能更有效減少壓力和強化健康的方式之一。」

2.寬恕能啟動副交感神經系統，有益心臟健康

沃林頓指出，寬恕能啟動副交感神經系統，進而減慢呼吸和心率並促進消化。這是神經系統中具鎮靜作用的系統，面對巨大壓力時，任何能安撫自己情緒的事，例如寬恕，就能啟動副交感神經。研究顯示，這對心血管功能有助益。

3.寬恕可降低心理疾病的風險

沃林頓指出，不原諒或拒絕原諒的人，通常都會在腦中不斷反反覆覆去播放某些內容。這些高侵入性且會不斷重複的想法，最終可能會導致憤怒症、強迫症 (OCD)、創傷後壓力症候群(PTSD)、焦慮、憂鬱或心身疾病，其中壓力和焦慮還會導致胃痛或偏頭痛等身體疾病。

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