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假肉毒桿菌害人不淺 全美9州19人感染

編譯周芳苑／綜合報導
FDA對消費者和醫療保健機構發出警告，聲稱全美已有好幾個州發現不安全的假肉毒桿菌，被作為美容用途。(路透)
FDA對消費者和醫療保健機構發出警告，聲稱全美已有好幾個州發現不安全的假肉毒桿菌，被作為美容用途。(路透)

食品和藥物管理局(FDA)官員16日警告，具有危險性的仿冒「肉毒桿菌」(Botox)引發疫情，已導致全美九個州19人感染，其中9人住院。

FDA對消費者和醫療保健機構發出警告，聲稱全美已有好幾個州發現不安全的假肉毒桿菌，被作為美容用途。

FDA指出，這些假肉毒桿菌似乎是購自從未經許可的來源，可能貼錯標籤、摻入假成分、仿冒、污染或儲存和運輸不當、無效及不安全。

伊利諾州田納西州上周報告6起因注射疑似假肉毒桿菌後，出現類似肉毒桿菌中毒症狀的病例。據美國疾病防治中心(CDC)稱，在那之後，另外又有7州報告13起病例，所有病例患者都是女性，她們在住家或者水療中心等非專業醫療環境裡由有執照、無執照的人員注射假肉毒桿菌。

提報患病的人們都出現肉毒桿菌中毒症狀，包括視力模糊或複視、眼瞼下垂、吞嚥困難、口乾、言語不清、呼吸困難和疲勞。爆發病例的地區包括科羅拉多州、佛羅里達州、伊利諾州、肯塔基州、內布拉斯加州、新澤西州、紐約州、田納西州和華盛頓州。

FDA正與肉毒桿菌製造商艾伯維(AbbVie)合作，以便識別並消除在美發現的可疑仿冒肉毒桿菌。目前無跡象顯示出現的病例與該公司經FDA批准的肉毒桿菌有關，FDA強調，正規產品用於經批准的用途都安全有效。

艾伯維子公司艾爾建(Allergan)上周接受哥倫比亞廣播公司MoneyWatch節目訪問時，當時即表示正與公衛當局合作，確認該公司產製的肉毒桿菌及肉毒桿菌化妝品供應鏈的安全性，也確認其所有產銷產品的安全性、品質與功效。

艾伯維(AbbVie)藥廠生產之肉毒桿菌。(路透)
艾伯維(AbbVie)藥廠生產之肉毒桿菌。(路透)

FDA 田納西州 伊利諾州

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