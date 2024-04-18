被硬要小費 64%消費者厭煩

愈來愈多消費者認為給小費的做法已經變得過度且不公平，希望企業審查小費政策，減輕顧客支付小費的壓力。(路透)

個人理財網站WalletHub上個月發布的一項調查顯示：64%的人認為小費是當自己願意時才應該給，而不是硬性規定必須要給，78%的人贊成禁止大額訂單自動收取服務費，近五分之三的人認為企業正在用客戶小費取代員工薪資。

WalletHub分析師哈佩(Cassandra Happe)表示，許多人認為給小費的做法已經變得過度且不公平，希望企業審查其小費政策，提高待遇，並且減輕顧客支付小費的壓力。

華盛頓大學研究小費的政治學家吉爾(Anthony Gill)表示，疫情 期間很多消費者對餐飲服務人員被解雇或工作時間縮短而感到難過，普遍多給小費予以鼓勵。

馬里蘭州商業顧問普特尼(Karene A. Putney)表示，美國的20%小費標準在國際間相當少見，歐洲、中東和拉丁美洲的小費約為10%至15%，澳洲 或紐西蘭的小費平均為10%，亞洲國家則是給予「禮貌的感謝」。

美國立法交流委員會(American Legislative Exchange Council)副總裁沙爾克(Lee Schalk)表示，通貨膨脹 讓餐廳老闆別無選擇，只能提高菜單價格、削減工資或關門。聯邦法律要求餐廳支付最低薪資，但允許以小費來補足。

根據全國餐廳協會的數據，2021年1月，收取小費的餐廳員工平均時薪約19至25元。愛荷華州稅務教育基金會政策主管亨德里克森(John R. Hendrickson)表示，若服務好給小費是合理的，若服務不好就不該給小費，強迫性的小費掩蓋了服務業低薪的嚴重問題。