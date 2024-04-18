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被硬要小費 64%消費者厭煩

編譯黃祖綺／綜合報導
愈來愈多消費者認為給小費的做法已經變得過度且不公平，希望企業審查小費政策，減輕顧客支付小費的壓力。(路透)
愈來愈多消費者認為給小費的做法已經變得過度且不公平，希望企業審查小費政策，減輕顧客支付小費的壓力。(路透)

個人理財網站WalletHub上個月發布的一項調查顯示：64%的人認為小費是當自己願意時才應該給，而不是硬性規定必須要給，78%的人贊成禁止大額訂單自動收取服務費，近五分之三的人認為企業正在用客戶小費取代員工薪資。

WalletHub分析師哈佩(Cassandra Happe)表示，許多人認為給小費的做法已經變得過度且不公平，希望企業審查其小費政策，提高待遇，並且減輕顧客支付小費的壓力。

華盛頓大學研究小費的政治學家吉爾(Anthony Gill)表示，疫情期間很多消費者對餐飲服務人員被解雇或工作時間縮短而感到難過，普遍多給小費予以鼓勵。

馬里蘭州商業顧問普特尼(Karene A. Putney)表示，美國的20%小費標準在國際間相當少見，歐洲、中東和拉丁美洲的小費約為10%至15%，澳洲或紐西蘭的小費平均為10%，亞洲國家則是給予「禮貌的感謝」。

美國立法交流委員會(American Legislative Exchange Council)副總裁沙爾克(Lee Schalk)表示，通貨膨脹讓餐廳老闆別無選擇，只能提高菜單價格、削減工資或關門。聯邦法律要求餐廳支付最低薪資，但允許以小費來補足。

根據全國餐廳協會的數據，2021年1月，收取小費的餐廳員工平均時薪約19至25元。愛荷華州稅務教育基金會政策主管亨德里克森(John R. Hendrickson)表示，若服務好給小費是合理的，若服務不好就不該給小費，強迫性的小費掩蓋了服務業低薪的嚴重問題。

自由主義競爭企業研究所分析師希金斯(Sean Higgins)表示，近年來，預先設定18%、20%或25%小費選項的數位螢幕，用更昂貴的選擇讓另一個選擇看起來更便宜且合理，迫使顧客不知不覺間支付更多費用。

疫情期間很多消費者對餐飲服務人員被解雇或工作時間縮短而感到難過，普遍多給小費予以...
疫情期間很多消費者對餐飲服務人員被解雇或工作時間縮短而感到難過，普遍多給小費予以鼓勵。(路透)

澳洲 疫情 通貨膨脹

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