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農業部婦嬰營養補充計畫 增蔬果 少乳製品

編譯周芳苑／綜合9日電
農業部將針對已實施10年的「婦嬰幼兒特殊營養補充計畫」 (WIC)進行調整，根據最新營養學觀點增加蔬果、減少乳製品。(歐新社)
農業部將針對已實施10年的「婦嬰幼兒特殊營養補充計畫」 (WIC)進行調整，根據最新營養學觀點增加蔬果、減少乳製品。(歐新社)

農業部(USDA)將針對已實施10年的「婦嬰幼兒特殊營養補充計畫」 (WIC ，Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children)進行調整，根據最新營養學觀點增加蔬果、減少乳製品，讓適用該援助計畫的全美近700萬名低收入婦女和幼童吃得更健康。

USDA自2014年起開始實施WIC計畫，每個月對符合資格的低收入婦女幼童提供食物券，上面列有姓名、有效期限和補助金額上限、食品種類等。農業部表示，這是首次針對食品種類進行調整，旨在更符合最新營養標準。

農業部長維爾薩克(Tom Vilsack)聲明，經調整後，將確保參與者收到的食品反映最新營養科學，以力行健康飲食。

WIC參與者可依年齡和飲食需求得到協助以購買特定食品。USDA表示，2022年11月提議對這項計畫進行修改，收到1萬7000多條評論。

經討論，最終決定增加水果、蔬菜和海鮮攝取量，相對減少果汁、乳製品和起司攝取量，此外，增加更多非乳製品選擇，例如植物奶和無乳糖牛奶

非營利組織全國WIC協會(The National WIC Association)執行長馬切爾(Georgia Machell)透過聲明說，該協會稱許農業部堅持獨立、基於科學的審查程序，從而制訂更嚴格的標準，盼迅速實施。

然而，WIC的首次改變卻受到乳製品推廣團體批評。

全國牛奶生產商聯合會(The National Milk Producers Federation)總裁兼執行長杜德(Gregg Doud)聲明說，該會對於營養攝取減少乳製品的決定感到不安。

WIC由農業部管理，為660萬名孕婦、哺乳期和產後婦女及5歲以下幼童提供營養服務。

在白宮和營養倡導者警告預算短缺導致數百萬符合資格的家庭面臨被拒絕風險後，國會最近擴大WIC的經費額度。

WIC是由農業部管理，為660萬名低收入家庭孕婦、哺乳期和產後婦女及5歲以下幼童...
WIC是由農業部管理，為660萬名低收入家庭孕婦、哺乳期和產後婦女及5歲以下幼童提供營養補充服務。(歐新社)

農業部 低收入 牛奶

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