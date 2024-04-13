農業部婦嬰營養補充計畫 增蔬果 少乳製品

農業部將針對已實施10年的「婦嬰幼兒特殊營養補充計畫」 (WIC)進行調整，根據最新營養學觀點增加蔬果、減少乳製品。(歐新社)

農業部 (USDA)將針對已實施10年的「婦嬰幼兒特殊營養補充計畫」 (WIC ，Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children)進行調整，根據最新營養學觀點增加蔬果、減少乳製品，讓適用該援助計畫的全美近700萬名低收入 婦女和幼童吃得更健康。

USDA自2014年起開始實施WIC計畫，每個月對符合資格的低收入婦女幼童提供食物券，上面列有姓名、有效期限和補助金額上限、食品種類等。農業部表示，這是首次針對食品種類進行調整，旨在更符合最新營養標準。

農業部長維爾薩克(Tom Vilsack)聲明，經調整後，將確保參與者收到的食品反映最新營養科學，以力行健康飲食。

WIC參與者可依年齡和飲食需求得到協助以購買特定食品。USDA表示，2022年11月提議對這項計畫進行修改，收到1萬7000多條評論。

經討論，最終決定增加水果、蔬菜和海鮮攝取量，相對減少果汁、乳製品和起司攝取量，此外，增加更多非乳製品選擇，例如植物奶和無乳糖牛奶 。

非營利組織全國WIC協會(The National WIC Association)執行長馬切爾(Georgia Machell)透過聲明說，該協會稱許農業部堅持獨立、基於科學的審查程序，從而制訂更嚴格的標準，盼迅速實施。

然而，WIC的首次改變卻受到乳製品推廣團體批評。

全國牛奶生產商聯合會(The National Milk Producers Federation)總裁兼執行長杜德(Gregg Doud)聲明說，該會對於營養攝取減少乳製品的決定感到不安。

WIC由農業部管理，為660萬名孕婦、哺乳期和產後婦女及5歲以下幼童提供營養服務。