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麻州62歲患者移植豬腎康復出院 可望開啟跨物種器官移植新時代

編譯周芳苑／綜合報導
第一位接受基因改造豬腎移植的患者術後二周恢復良好，已順利出院返家。麻州總醫院醫療團隊將一顆經過基因改造的豬腎移植到一名62歲非裔腎臟病患者體內，已能產生尿液、過濾血中髒汙、平衡體液並執行其他重要功能。(路透)
第一位接受基因改造豬腎移植的患者術後二周恢復良好，已順利出院返家。麻州總醫院醫療團隊將一顆經過基因改造的豬腎移植到一名62歲非裔腎臟病患者體內，已能產生尿液、過濾血中髒汙、平衡體液並執行其他重要功能。(路透)

第一位接受基因改造豬腎移植的患者術後二周恢復良好，已順利出院返家。科學家表示，此一成功案例可望開啟跨物種器官移植的新時代。

麻州總醫院(Massachusetts General Hospital，MGH)醫療團隊說，62歲患者斯萊曼(Richard Slayman)接受腎臟移植後，已能產生尿液、過濾血中髒汙、平衡體液並執行其他重要功能。斯萊曼帶著長久以來最清潔的健康狀況離開醫院，夢想終於成真。

MGH腎臟移植醫學主任里埃拉(Leonardo V. Riella)說，斯萊曼手術後第八天出現排斥，醫生用類固醇和其他抑制免疫反應的藥物治療。

斯萊曼接下來將繼續服用多種抗排斥藥物，每周接受三次血液尿液檢查、回診兩次。

這次移植成功的腎臟來自生技公司eGenesis基因改造豬；科學家去除三個可能引發器官排斥的基因、插入七個人類基因以強化相容性。

全美有55萬餘人罹患腎衰竭、需要洗腎，10餘萬人正等待腎臟移植，另有數千萬人患有慢性腎臟病，可能導致器官衰竭。

非裔、西班牙語裔和美洲原住民末期腎病發生率最高；非裔患者情況比白人差，獲得腎臟捐贈的機會也較少。全美每年腎臟移植僅2萬5000例，數千患者等不到捐贈而死亡。

管理全美器官移植系統的United Network for Organ Sharing醫療長克拉森(David Klassen)指出，斯萊曼最終是否會出現排斥，目前不得而知。必須有大量成功案例、並進行臨床試驗，跨物種器官移植才能廣泛應用。

但若要擴大跨物種器官移植規模，並納入醫療保健系統，將面臨艱鉅後勤挑戰，確保基因改造的動物器官供應充足；而且成本可能是一大障礙。

非裔 原住民 麻州

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