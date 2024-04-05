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候鳥將北徙 德州禽流感恐擴大 已有1人因接觸牛群生病

編譯潘勛／綜合報導
全國牛隻畜養最多的德州成為今年第一批爆發禽流感，受影響最嚴重的州。(歐新社)
全國牛隻畜養最多的德州成為今年第一批爆發禽流感，受影響最嚴重的州。(歐新社)

德州農業廳長米勒(Sid Miller)表示，因為帶有禽流感病毒的候鳥即將北遷，病毒勢必散播，德州牛隻及家禽疫病疫情將會擴大；美國農業部(USDA)上周便由德州七個牛群檢出禽流感案例，另一人因接觸牛群而生病，全國牛隻畜養最多的德州成為今年第一批爆發禽流感，受影響最嚴重的州。

德州農業廳表示，帶有禽流感病毒的候鳥即將北遷，病毒勢必散播，德州牛隻及家禽疫情將...
德州農業廳表示，帶有禽流感病毒的候鳥即將北遷，病毒勢必散播，德州牛隻及家禽疫情將會擴大。(路透)

路透3日報導，這批乳牛感染禽流感，還有美國兩年內兩人因接觸到而生病，都讓人再度擔憂起禽流感病毒，自2022年以來，該病毒一直讓全球家禽發病，跨物種感染病毒的數目也增加。

農業部3月25日首次報告說，一隻德州牛，以及兩處德州酪農場生產的牛奶測出禽流感陽性；堪薩斯州兩處酪農場亦然。農業部後來證實德州、新墨西哥、密西根及愛達荷州的產乳牲口也受到感染。

農業部表示，接下來幾個州發現的禽流感病毒，類型與起初在德州、堪薩斯州發現的相似，顯然是野鳥傳染的。

專家表示，染病野鳥的糞便等物，可能汙染乳牛場牛隻吃的飼料或水源，但這一點尚未證實。

農業部表示，也無法排除禽流感是由牛隻相互傳染的。密西根州測得陽性的酪農場最近即曾接收德州運來的乳牛。

墨西哥表示，傳出這些疫情後，要加強對美國進口的禽畜製品檢驗。

農業部表示，禽流感病毒主要會讓較老的母牛生病，每群牲口裡，通常只有一小部分會出現臨床症狀。農業部表示，尚未接獲報告，說肉牛出現臨床症狀，也沒有樣本被測出禽流感。

德州農工大學獸醫學家克萊漢茲(Michael Kleinhenz)表示，為何只有乳牛而沒有肉牛，大家百思不解。在德州牧場上，乳牛場緊挨著肉牛場，牛群在牧場緊密接觸，但目前生病的只有乳牛。

德州衛生廳指出，因禽流感生病的人只有眼睛發炎症狀。聯邦疾病防治中心(CDC)認為，禽流感對人類的威脅很小。

德州 流感 農業部

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