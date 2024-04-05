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蛋雞發現禽流感 全美最大鮮蛋生產商撲殺近200萬隻雞

編譯徐薏茹／綜合報導
美國最大鮮雞蛋生產商Cal-Maine Foods本周發布聲明表示，在飼養雞群中發現禽流感後，該公司已暫時停止德州一養殖場的生產。(路透)
美國最大鮮雞蛋生產商Cal-Maine Foods本周發布聲明表示，在飼養雞群中發現禽流感後，該公司已暫時停止德州一養殖場的生產。(路透)

美國最大鮮雞蛋生產商Cal-Maine Foods本周發布聲明表示，在飼養雞群中發現禽流感後，該公司已暫時停止德州一養殖場的生產。密西根州官員表示該州一處養雞場也發現病毒。

Cal-Maine Foods指出，在德州帕默郡的養殖場發現禽流感後，已撲殺約160萬隻產蛋雞和33萬7000隻小母雞，約占雞總數3.6%。該養雞場位於德州和新墨西哥州邊界的狹長地帶(Texas Panhandle)。

Cal Maine Foods聲明指出該公司正在努力確保其他養雞場的生產出貨正常...
Cal Maine Foods聲明指出該公司正在努力確保其他養雞場的生產出貨正常，將對客戶的干擾降到最低。(Cal Maine Foods臉書)

聲明稱：「公司持續與聯邦、州、地方政府官員及重點產業團體密切合作，以減輕未來疫情的風險，並且有效管理及應對。」

聲明稱：「Cal-Maine Foods正在努力確保其他廠的生產，將對客戶的干擾降到最低。」

該公司表示，目前市場上的雞蛋沒有已知的禽流感風險，也沒有雞蛋被召回。

根據美國農業部(USDA)資訊，經過適當處理及烹煮的雞蛋可安全食用。

Cal-Maine發布聲明前一日，德州衛生官員表示一人被診斷出禽流感，此前該病例曾與可能被感染的牛隻接觸，對公眾危險性處於低水平。

另外，密西根州立大學(Michigan State University)的獸醫實驗室在愛奧尼亞郡(Ionia County)的一家商業養禽場檢測到禽流感。

密州農業與偏鄉發展局1日收到禽流感確認，這是自2022年以來第四次在密西根州的商業養殖場檢測到禽流感。

發言人珍妮佛·霍頓(Jennifer Holton)2日表示，州法律禁止該局公開愛奧尼亞郡該養殖場的雞隻類型。

該養雞場已經被隔離，當局預期全州的供應鏈不會受到任何干擾。

聯邦衛生官員表示，德州的人類病例是人類從哺乳類動物感染這類型禽流感的全球首例。

流感 德州 雞蛋

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