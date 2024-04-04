Wegovy納心臟病患者給付 紅藍卡保費最快明年調漲

減重藥Wegovy納入心臟病患者給付。(路透)

俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險計畫(Medicare)日前宣布熱門減重藥Wegovy納入心臟病 患者給付，國家廣播公司(NBC)2日報導，公共衛生政策專家指出，紅藍卡持有人可能因此面臨保費 上漲，帳幅多少則未確定，保費最快調漲時間是2025年。

報導指出，Wegovy納入心臟病患者給付之後，紅藍卡保費將因此調漲多少，取決於適用新規的患者人數多寡；保費調漲最快將於2025年上路，但專家評估2026年之後調漲的機率較高。Wegovy受到許多民眾歡迎但價格昂貴，每月用藥花費約1300元左右。

喬治城大學歐尼爾國家暨全球衛生法研究中心(O'Neill Institute for National and Global Health Law)主任高斯丁(Lawrence O. Gostin)說，紅藍卡保費上漲及未來十年紅藍卡基金是否充足，都令人感到極為憂心。

高斯丁說，Wegovy必須終生服藥才能維持效果，「患者一輩子的用藥開銷恐怕相當可觀」。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)表示，Wegovy將納入紅藍卡D部份(Part D)處方藥物計畫給付。根據非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)統計，去年參加紅藍卡D部份計畫的民眾共有5000多萬人。

聯邦醫療服務中心指出，今年使用紅藍卡D部份計畫的民眾，平均每月保費為55.50元。

根據該中心規定，Wegovy給付對象僅限體重超標或有肥胖症的心臟病患者，純粹使用Wegovy做為減肥用途則不在給付之列。

「凱瑟家庭基金會」紅藍卡政策計畫副主任庫班斯基(Juliette Cubanski)指出，符合給付資格的民眾有多少，目前尚不明朗，但估計約有數百萬人。