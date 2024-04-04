我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震外籍遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

Wegovy納心臟病患者給付 紅藍卡保費最快明年調漲

記者顏伶如／綜合報導
減重藥Wegovy納入心臟病患者給付。(路透)
減重藥Wegovy納入心臟病患者給付。(路透)

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)日前宣布熱門減重藥Wegovy納入心臟病患者給付，國家廣播公司(NBC)2日報導，公共衛生政策專家指出，紅藍卡持有人可能因此面臨保費上漲，帳幅多少則未確定，保費最快調漲時間是2025年。

報導指出，Wegovy納入心臟病患者給付之後，紅藍卡保費將因此調漲多少，取決於適用新規的患者人數多寡；保費調漲最快將於2025年上路，但專家評估2026年之後調漲的機率較高。Wegovy受到許多民眾歡迎但價格昂貴，每月用藥花費約1300元左右。

喬治城大學歐尼爾國家暨全球衛生法研究中心(O'Neill Institute for National and Global Health Law)主任高斯丁(Lawrence O. Gostin)說，紅藍卡保費上漲及未來十年紅藍卡基金是否充足，都令人感到極為憂心。

高斯丁說，Wegovy必須終生服藥才能維持效果，「患者一輩子的用藥開銷恐怕相當可觀」。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)表示，Wegovy將納入紅藍卡D部份(Part D)處方藥物計畫給付。根據非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)統計，去年參加紅藍卡D部份計畫的民眾共有5000多萬人。

聯邦醫療服務中心指出，今年使用紅藍卡D部份計畫的民眾，平均每月保費為55.50元。

根據該中心規定，Wegovy給付對象僅限體重超標或有肥胖症的心臟病患者，純粹使用Wegovy做為減肥用途則不在給付之列。

「凱瑟家庭基金會」紅藍卡政策計畫副主任庫班斯基(Juliette Cubanski)指出，符合給付資格的民眾有多少，目前尚不明朗，但估計約有數百萬人。

紅藍卡 保費 心臟病

上一則

胰妥讚不是萬靈丹 1成減肥者無感 醫界：4原因造成

下一則

移民激增 導致就業機會、失業率數據矛盾 專家：解開謎底

延伸閱讀

Wegovy納入心臟病患給付 紅藍卡保費最快明年恐上漲

Wegovy納入心臟病患給付 紅藍卡保費最快明年恐上漲
華人當心 紅藍卡詐騙案愈來愈猖獗

華人當心 紅藍卡詐騙案愈來愈猖獗
亞太裔耆老中心協助紅藍卡及優勢計畫註冊

亞太裔耆老中心協助紅藍卡及優勢計畫註冊
態度反覆不一? 川普澄清：不會傷及社安金、紅藍卡

態度反覆不一? 川普澄清：不會傷及社安金、紅藍卡

熱門新聞

不久前，美國便利商店的食物還是出了名的難以下嚥，但今天情況已迥然不同。超商如7-Eleven提供琳瑯滿目的食物與飲料選項任顧客選擇，店面也日益擴大，以致疫後客流量暴增，堪稱美國便利超商的黃金時代來臨。（路透）

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店迎來黃金時代

2024-03-30 16:26
一名俄勒岡州男子28日差一點被失控的鋸刀砍成兩半。(擷自X@ABC)

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

2024-03-31 14:39
前總統川普任內白宮聯絡室主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)。（路透）

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

2024-03-29 12:19
CNN報導，因為歷史與地理上的特殊性，北大西洋公約組織的條約技術上並未涵蓋美國的夏威夷州。如果外國勢力發動襲擊，北約組織的成員國將沒有義務奮起保衛。資料照片。路透 / 美國海軍

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

2024-03-30 10:53
受到通膨高漲影響，2023年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)高達8.7%。（Pexels）

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

2024-04-01 11:55
IRS去年稅務稽查新增案例當中，約有63%是針對年收入20萬元以下的中產階級納稅人。(路透)

不是說加強富豪查稅？IRS新增稽查 63%針對年薪20萬以下

2024-04-03 11:48

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子

58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子