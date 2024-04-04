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胰妥讚不是萬靈丹 1成減肥者無感 醫界：4原因造成

編譯廖振堯／綜合報導
圖為一盒胰妥讚。（路透）
圖為一盒胰妥讚。（路透）

熱門減肥藥胰妥讚(Ozempic)、Wegovy都是能控制血糖並減重的「胰高糖素样肽-1」(glucagon-like peptide-1，GLP-1)類型藥物，但它們並非減肥萬靈丹，可能有一成的人無法見效；醫界認為可能原因包括基因產生的抗藥性、其他病症和藥物相沖、服藥前體重已減輕、藥物代謝等等。

華爾街日報報導，醫生說體重減輕不到5%的「無反應者」(non-responder)食慾的下降程度不足以導致體重顯著減輕。在諾和諾德(Novo Nordisk)的司美格魯肽(Semaglutide，商品名即胰妥讚及Wegovy測試中，約14%受試者體重減輕不到5%、約三分之一減輕不到10%。禮來公司(Eli Lilly)的tirzepatide(商品名Mounjaro和Zepbound)測試中，約9%受試者體重減輕不到5%、約16%減輕不到10%。

68歲的德州居民埃斯波西托(Anthony Esposito)想靠GLP-1藥物來減掉10磅，但Wegovy讓他感覺不舒服，一個月後便停藥；之後他再嘗試胰妥讚約六周，但一磅都沒減、胃口也沒變。

有些人最初有效但很快進入撞牆期。田納西州40歲的特雷格(Melissa Traeger)開始減肥時體重近300磅，前六周就減掉約10磅，接著便陷入停滯；接下來幾個月她又減掉了數磅，最後穩定在285磅，她說前一個半月食慾確實受抑制，但此後沒那麼有效，計畫改用其他GLP-1藥物。

路易斯安納州立大學潘寧頓生醫研究中心(Pennington Biomedical Research Center)研究肥胖問題的海姆斯菲德(Steven Heymsfield)博士說，一生皆患肥胖症的人可能會發生基因突變，阻止他們對藥物產生強烈反應，或是代謝過快使得藥效不彰。許多藥物如某些抗憂鬱藥物、精神病藥物也會產生體重增加的副作用，或阻止GLP-1藥物發揮作用。

聖地牙哥加 州大學(UC San Diego)健康中心的肥胖醫學醫師葛倫瓦德(Eduardo Grunvald)博士則說有些肥胖成因可能是其他因素造成，因此減肥藥模仿的抑制食慾荷爾蒙不會產生太大影響。有些病症也可能削弱藥效，像是第2型糖尿病患者通常減重幅度更小。此外，開始服藥前的習慣也會影響幅度，如果已經靠飲食和運動減重了，那可能也不會因服藥而大幅減重。

一名糖尿病患準備施打胰妥讚。（路透）
一名糖尿病患準備施打胰妥讚。（路透）

減重 田納西州 路易斯安納州

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