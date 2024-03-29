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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

「福來雞」打破承諾 改用含抗生素雞肉

編譯尤寶琪／綜合報導
「福來雞」最近收回產品中「絕不使用抗生素」承諾，改採所謂的NAIHM政策，亦即不使用對人類醫學會產生重要影響的抗生素。(Chick-fil-A官網)
「福來雞」最近收回產品中「絕不使用抗生素」承諾，改採所謂的NAIHM政策，亦即不使用對人類醫學會產生重要影響的抗生素。(Chick-fil-A官網)

連鎖速食店「福來雞」(Chick-fil-A)收回長達十年之久「絕不使用抗生素」承諾，該承諾旨在防止消費者因畜牧產業濫用抗生素而產生抗生素抗藥性。

「福來雞」在公司聲明中表示，公司將採用一項名為「不使用對人類醫學重要影響的抗生素」標準，簡稱為NAIHM；該標準要求避免使用通常用於治療人類的藥物，並將抗生素的使用限制於實際動物疾病治療。

畜牧生產業者長期以來，一直使用抗生素來促進雞、豬、牛和羊等家禽和牲畜的疾病抵抗力，從而提高企業獲利；但過去十年中，愈來愈多證據顯示，這種做法會導致抗藥性並降低抗生素對人類疾病的有效性，因此包括美國在內，許多國家都開始限制這種做法。

「福來雞」表示將於2024年春季開始實施新政策，該公司發言人指出，這項決定是因為公司擔憂，無法取得充分無抗生素雞肉的供應；家禽業中規模最大的公司之一、知名肉類加工食品生產商泰森(Tyson Foods)在2023年指出，將在雞肉生產中重新引入一些抗生素，並取消「絕不使用抗生素」的包裝標籤；泰森在2015年開始在部分家禽產品中，停止使用抗生素。

根據泰森於2023年5月在YouTube頻道上發布的影片，該公司動物福利資深總監克里斯提森(Karen Christensen)將這改變形容是「基於科學研究和產業學習」做出的決定；克里斯提森指出，泰森計畫開始使用稱之為「離子載體」(Ionophores)，但在人類醫學中無用的抗生素，來「改善在我們照顧之下禽類的整體健康和福祉」；離子載體長期以來一直被用來促進牲畜的生長。

連鎖速食店「福來雞」。(美聯社)
連鎖速食店「福來雞」。(美聯社)

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