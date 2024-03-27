內州麋鹿暴增 今秋首度開放狩獵

內華達州計畫於今年秋季迎來該州首個麋鹿狩獵季節。(美聯社)

內華達州 計畫於今年秋季迎來該州首個麋鹿狩獵季節，野生動物管理人員表示，內華達的麋鹿數量在過去5年呈爆炸性增長，已增至100多隻。

科學家表示，實驗計畫應該及時瞭解氣候變遷 的複雜性如何影響野生動物，以及麋鹿的活動範圍意外擴張至更溫暖地區的原因。

內華達野生動物管理廳專家麥基(Cody McKee)說：「麋鹿是北美的新來者。」他指出，作為最後一種跨越白令陸橋進入阿拉斯加和加拿大的鹿種，麋鹿進入美國本土的活動幾乎只發生於過去150年。

麥基說明：「麋鹿冰川期後的範圍擴張並沒有真正完成，而這正是我們目前在內華達州看到的情況，這些麋鹿正進入該州並尋找適合的棲息地。」

在比麻州和新澤西州 加起來還大的區域範圍內，內華達州只有幾隻麋鹿會被獵殺，也許只有一隻；但州官員預計，這一少數狩獵將有數千份申請，已經引起爭議。

來自拉斯維加斯的史蒂芬妮·梅爾(Stephanie Myers)在最近的一次野生動物委員會會議上質問：「為何要狩獵麋鹿？我們想看麋鹿、觀賞麋鹿，而不是殺死牠們」。

內華達州1950年代第一次發現麋鹿，接下來數十年只有少數幾人目擊，但約10年前目擊麋鹿的次數開始增加。

到2018年，官方估計目擊麋鹿的次數達30至50次，全都在內華達州的東北角，但麋鹿數量增加了一倍多，專家認為有足夠的棲息地維持約200隻的麋鹿數量，這一水平可能在三年間達到。西南野生動物守衛計畫主任柏德(Bryan Bird)懷疑這是短暫現象，「由於氣候變遷，這些動物正朝50年後可能不適宜棲息地擴張」。