凱特王妃預防性化療 專家：有望增加治癒機率

英國凱特王妃公開自己罹患癌症，表示正接受預防性化療，但沒說明是什麼癌症。專家認為，預防性化療是一種手術後的治療手段，有望增加治癒機率。(美聯社)

英國凱特 王妃公開自己罹患癌症 ，表示正接受預防性化療，但沒說明是什麼癌症。專家認為，預防性化療是一種手術後的治療手段，有望增加治癒機率。

費城福斯蔡斯癌症中心(Fox Chase Cancer Center)血液及腫瘤 學系助理教授賈恩(Angela Jain)說，凱特接受預防性化療，表明是一種可以治癒的癌症。

她說，在腫瘤學上，這種化療被稱為「輔助」(adjuvant)療法，通常是在切除腫瘤後數個月到一年內施行，患者通常每兩、三個星期接受一次注射。

賈恩指出，並不是所有癌症都需要術後化療，但有些癌症需要；通常情況下會做這種治療，代表這是可以治好的癌症，化療會降低復發風險。

不過預防性化療會有副作用，包括疲勞、惡心及免疫系統減弱等。然而隨著過去20年藥物研究的進步，預防惡心和嘔吐的情況已大大改善，患者也可以戴上冷帽來避免或減少脫髮。

凱特王妃是在做腹部手術時發現癌症，腫瘤學家說，在手術過程中發現癌症的情況很少見，但並非聞所未聞。

加州癌症研究及治療組織「希望之城」(City of Hope)的外科腫瘤學專家方羽滿(Yuman Fong)表示，約有4%的非癌症腹部手術，會在手術中意外發現癌症。

這些意外發現的癌症包括卵巢癌或胃腸道癌等婦科癌症，特別是結腸癌與卵巢癌，是兩種較常見的腫瘤類型，手術後通常會做化療。

美國與不少國家一樣，50歲以下罹患大腸癌、乳癌、胃癌及子宮癌的發生率正在上升，這些癌症通常被稱為早發性癌症。

美國國家癌症研究所數據顯示，從2000年到2019年，美國50歲以下人口，上述癌症的確診斷率增加了約13%。