我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

凱特王妃預防性化療 專家：有望增加治癒機率

編譯盧炯燊／綜合23日電
英國凱特王妃公開自己罹患癌症，表示正接受預防性化療，但沒說明是什麼癌症。專家認為，預防性化療是一種手術後的治療手段，有望增加治癒機率。(美聯社)
英國凱特王妃公開自己罹患癌症，表示正接受預防性化療，但沒說明是什麼癌症。專家認為，預防性化療是一種手術後的治療手段，有望增加治癒機率。(美聯社)

英國凱特王妃公開自己罹患癌症，表示正接受預防性化療，但沒說明是什麼癌症。專家認為，預防性化療是一種手術後的治療手段，有望增加治癒機率。

費城福斯蔡斯癌症中心(Fox Chase Cancer Center)血液及腫瘤學系助理教授賈恩(Angela Jain)說，凱特接受預防性化療，表明是一種可以治癒的癌症。

她說，在腫瘤學上，這種化療被稱為「輔助」(adjuvant)療法，通常是在切除腫瘤後數個月到一年內施行，患者通常每兩、三個星期接受一次注射。

賈恩指出，並不是所有癌症都需要術後化療，但有些癌症需要；通常情況下會做這種治療，代表這是可以治好的癌症，化療會降低復發風險。

不過預防性化療會有副作用，包括疲勞、惡心及免疫系統減弱等。然而隨著過去20年藥物研究的進步，預防惡心和嘔吐的情況已大大改善，患者也可以戴上冷帽來避免或減少脫髮。

凱特王妃是在做腹部手術時發現癌症，腫瘤學家說，在手術過程中發現癌症的情況很少見，但並非聞所未聞。

加州癌症研究及治療組織「希望之城」(City of Hope)的外科腫瘤學專家方羽滿(Yuman Fong)表示，約有4%的非癌症腹部手術，會在手術中意外發現癌症。

這些意外發現的癌症包括卵巢癌或胃腸道癌等婦科癌症，特別是結腸癌與卵巢癌，是兩種較常見的腫瘤類型，手術後通常會做化療。

美國與不少國家一樣，50歲以下罹患大腸癌、乳癌、胃癌及子宮癌的發生率正在上升，這些癌症通常被稱為早發性癌症。

美國國家癌症研究所數據顯示，從2000年到2019年，美國50歲以下人口，上述癌症的確診斷率增加了約13%。

波士頓麻州總醫院癌症中心腫瘤科醫生斯特里克蘭(Matthew Strickland)說，凱特王妃罹癌的消息，提醒了所有人，年輕和健康的人也可能會遭到癌症襲擊。

在腫瘤學上，化療被稱為「輔助」療法，通常是在切除腫瘤後數個月到一年內施行，患者通...
在腫瘤學上，化療被稱為「輔助」療法，通常是在切除腫瘤後數個月到一年內施行，患者通常每兩、三周接受一次注射。(美聯社)

癌症 腫瘤 凱特

上一則

川普民事詐欺案上訴 保證金降至1.75億

延伸閱讀

喪心病狂 凱特罹癌影片遭陰謀論者質疑AI生成 X執行長貼文被噓爆

喪心病狂 凱特罹癌影片遭陰謀論者質疑AI生成 X執行長貼文被噓爆
凱特宣布罹癌後 英王查理三世28日發表談話安撫民心

凱特宣布罹癌後 英王查理三世28日發表談話安撫民心
英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解

英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解
醫推敲凱特王妃可能罹患「這癌症」 40歲以上罹患機率升高

醫推敲凱特王妃可能罹患「這癌症」 40歲以上罹患機率升高

熱門新聞

32歲的俄州婦女坎德拉里奧，將16個月大的女兒獨留家中10天致死，遭法官判處無期徒刑。(凱霍加郡警長辦公室)

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

2024-03-19 11:30
前總統川普和拜登總統與將在2024年大選二度對決。（美聯社）

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

2024-03-18 10:46
美國客戶試騎「三蹦子」。（取材自極目新聞）

在加州賣「三蹦子」中國25歲小伙首日進帳上萬美元

2024-03-24 02:04
美國近年在AI技術發展上領先全球，但若論AI研究人才的數量，中國如今略勝美國一籌。路透社

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

2024-03-23 14:55
趙安吉。(家人提供)

德州警方最新報告 趙安吉死前血液酒精含量高出法定3倍

2024-03-21 12:14
波士頓麻州總醫院完成世界首例人類移植基因改造豬腎的手術。(美聯社)

世界首例人類移植豬腎成功 麻州醫師激動痛哭

2024-03-21 15:47

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍