美國人罹癌率約40% 20%患者死於癌症 第2大死因

漫威超級英雄電影「黑豹」男主角查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)於2020年因直腸癌過世，年僅43歲。美國國家癌症研究所資料顯示，年輕人罹患大腸癌病例正在增加。(美聯社)

美國人一生中有約40%的機率罹患癌症 ；20%的患者死於癌症，是美國第二大死因。癌症通常被認為是高齡疾病，88%的確診來自於50歲以上人口，但美國國家癌症研究所資料顯示，年輕人罹患大腸癌病例正在增加。

1981年至1996年出生的美國人，罹患大腸癌的風險是1950年代出生人口的兩倍。

其他癌症在年輕族群中出現的比率也有增加，但原因仍不明。

紐約斯隆-凱特 琳癌症中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)婦科外科醫師加德納(Ginger Gardner)說，病患常在診斷後試著回顧過去生活，探究生病的原因，以及哪裡出了差錯，但他們往往什麼都沒做。加德納告訴今日美國(USA TODAY)說：「癌症並不總是遵循規則。」

好消息是，許多類型的癌症現在可以存活數年，甚至是數十年。倖存者的生活品質已經明顯改善，而且有方法提高成功的可能性。

Northwell Health癌症機構醫師巴拉卡特(Richard Barakat)說，若出現排便異常、骨盆壓力、不適、胃脹氣或直腸出血等狀況，就應特別注意。

篩檢也能提供及早發現某些癌症的機會，這時的存活機率較高，治療通常不那麼強烈。

聯邦指南建議21歲開始子宮頸癌的定期篩檢，45歲開始大腸癌篩檢，45歲以前進行乳癌篩查(可選擇40歲開始)，抽菸人群於50歲開始肺癌篩檢，患病風險處於平均標準的人群於55歲開始攝護腺癌篩檢，風險較高的人群則應該早點接受篩檢。

HPV疫苗 可以顯著降低幾種癌症的風險，包括子宮頸癌、陰莖與肛門癌。