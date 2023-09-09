過期居家快篩試劑 別急著丟 FDA新指南：有些已延長有效日期

如果發現家裡的新冠病毒自我測試劑過期，先別丟棄，上聯邦食品暨藥物管理局網站查閱有效期是否已展延。(美聯社)

感染新冠病毒的人數出現上揚，民眾開始擔心疫情 再起，隨著保險範圍與聯邦援助失效或改變，許多人忙著翻找家裡放置已久的居家快篩試劑，如果發現已過期，可先別急著丟棄，先檢查其有效期限是否延長；聯邦食品暨藥物管理局(FDA )已經發布指南，表示製造商提供的數據顯示，保存期限(shelf-life)比檢測 用具最初獲得批准時的已知時間長。

FDA表示，保存期限指的是檢測用具按照預期應該能發揮效用的時間，從產品的製造日期開始算起；在36種已批准居家、非處方檢測試劑中，FDA已經延長半數以上的有效期限，並將持續更新名單。

如何確認檢測用具是否有效？

先登入食藥局網頁，依照FDA的延長期限表格，搜索與測試用具外盒標示相符的製造商與名稱。

在有效期限(Expiration Date)欄位下確認是否列出「延長有效日期」(Extended Expiration Date)的連結，點擊連結後，利用檢測工具的製造批號，比對確認原始有效期限與新核發的日期。

舊的檢測用具是否能篩查出新的新冠變異株？

BA.2.86、EG.5、FL.1.5.1等變異株出現，科學家預期篩檢用具能夠檢測更新的病毒；約翰霍普金斯大學的佩科什(Andrew Pekosz)向CNBC有線電視頻道表示：「居家檢測和其他許多在醫療機構、醫院等地方執行的檢測都能識別現在正在傳播的變異株。」

已過期的檢測用具能安全使用嗎？

FDA提醒，如果有效日期欄位並未標示已延長，代表外盒標示的有效日期仍然是正確的。