新變種來勢洶洶 新冠病例增 部分學校、企業重啟口罩令

隨著新冠病毒新變種浮現，染疫案例漸多，戴口罩防疫措施又在全國部分地區捲土重來。(美聯社)

隨著新冠病毒新變種浮現，新增染疫案例愈來愈多，大家熟悉的戴口罩 防疫措施又在全國部分地區捲土重來，一些企業及其他機構開始要求人們戴口罩；經證實，戴口罩對減緩病毒的散播的確有效。

新冠病例近幾周大幅攀升，衛生機構表示，正在追蹤三種新病毒株的散播。

自2022年疫情高峰之後，染疫率下跌，各城市、各州不再要求接種疫苗，也放寬配戴口罩的要求。例如在2月，紐約州便取消規定，不再要求上醫院要戴口罩，與聯邦疾病防治中心 (CDC )的綱領一致，而在此之前，紐約當地其他企業早已自動放棄戴口罩規定。

亞特蘭大市的莫里斯布朗學院(Morris Brown College)以學生罹患新冠案例增加為由，本周宣布重新實施口罩令兩周。校長詹姆斯(Kevin James)聲明指出，截至23日，所有學生及教職員工都被要求戴口罩。強制令對口罩的尺寸都有規定，同時禁止舉行派對，並恢復追溯感染途徑。

校方表示，接下來兩周，校園內不准辦派對或大型學生活動，測出新冠陽性的學生，按要求隔離至少五天，隔離期間採遠距上課。

CDC最新數據指出，喬治亞州全境新冠住院率上升三成，主要是新變種散播所致。

在加州，隨著洛杉磯的染疫案例上升，Lionsgate電影公司位於聖塔莫妮卡(Santa Monica)的總部開始執行室內強制口罩令。公司指出，很多員工最近都驗出新冠陽性。

娛樂新聞網站Deadline報導，Lionsgate也恢復其他安全措施，包括所有員工每天上班之前，都要按規定自我快篩。凡出現症狀員工，或最近出國回來的員工，都必須按要求居家隔離，並通知公司相關主管。

洛杉機郡衛生局表示，截至12日，該郡有330名居民因新冠被送醫住院。

有些專家擔憂，即便新冠案例持續上升，也很難說服國人再戴上口罩。