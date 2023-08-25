掃蕩疫情救濟金詐欺 已有3195人被控罪 追回逾14億元

司法部在5月展開新一波為期三個月的打擊疫情欺詐行動，以刑事罪起訴了371人，其中119人被定罪或認罪。(路透)

聯邦政府在新冠疫情 期間為了維持經濟運轉，幾乎在沒有監督的情況下就急於將救助金發出去，結果給人可乘之機；司法部 指出，至今已有3195人被控犯下與新冠疫情相關的欺詐罪行，並已追回超過14億元的援助款項。

司法部在5月展開新一波為期三個月的打擊疫情欺詐行動，全國有50多個檢察官辦公室以及數十個聯邦、州和地方執法機構參與。這次行動中有371人遭到刑事指控，其中119人被定罪或認罪，有63人涉及暴力犯罪，25人甚至與跨國犯罪網絡有聯繫。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)23日指出，這一波行動發出一個明確信息，疫情公共衛生緊急狀態或已結束，但司法部調查及起訴詐騙 竊取援助金的任務還遠遠未結束。

司法部副部長摩納可(Lisa Monaco)也強硬表示，一定會要被告償還盜取的每一元，預計未來幾個月將會見到更多起訴行動。

目前尚不清楚被詐騙救濟金的具體金額，但聯邦中小企業署(Small Business Administration，SBA)估計，超過2000億元被詐騙，約占1兆2000億元疫情援助款的17%。

司法部的調查發現欺詐的範圍廣泛，甚至有黑幫組織用這些救助金，用來聘用殺手及購買槍枝、受管制物資、珠寶、名牌服裝及豪華度假。

目前有數千項調查還在進行，截至6月底，聯邦勞工部已開展了約16萬3000起公開調查，重點關注疫情的失業保險欺詐行為。由於人力等資源有限，調查人員主要集中在數百萬元以上的大型案件上。

大多數疫情欺詐案件都涉及工資保障計畫(Paycheck Protection Program)、經濟傷害災難貸款計畫(Economic Injury Disaster Loan)以及疫情病期間發放的失業救濟金，這些計畫目的是疫情期間協助陷入困境的小企業。

SBA監察長辦公室指出，迄今已有500多起涉及這些計畫的欺詐案被定罪。