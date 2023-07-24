人畜共病隱憂 下波疫情源頭恐在國內

全美飼養的陸上動物約100億頭，尤其豬隻和家禽數量，高於世界其他任何國家，專家擔心因此可能成為產生致命性人畜共通流感病毒的溫床。(美聯社)

哈佛法學院和紐約大學 合作的一項研究發現，國內動物相關產業出現嚴重的人畜共病危機，憂心下一波全球疫情 源頭就來自國內，呼籲各界嚴正看待。

該研究報告主要撰稿人、哈佛法學院專家安·林德(Ann Linder)表示：「人類透過全球化過程，消除海洋、山脈以及各種疾病的天然屏障，將棲息不同大陸的動物和病原體混合，且以不斷加快的速度傳播。」

據統計，全美飼養的陸上動物約100億頭，並以每年約2億頭的速度增加，尤其飼養的豬隻和家禽數量，高於世界其他任何國家，最可能成為產生致命性流感病毒的溫床。

紐約大學「環境與動物保護中心」(CEAP)研究發現，國內人畜共病高風險行業，包括數百萬頭牲畜和人類有密切接觸的畜牧場；鮮少或根本沒有進行動物健康檢查的野生動物買賣。尤其是為毛皮買賣而飼養水貂等動物的行業，缺乏安全監管機制。

「美國國家科學院」院刊最新公布研究報告：「和其他養殖類動物相比，水貂爆發疫情、出現變種病毒 的風險更高。」

貿易機構「美國毛皮委員會」(Fur Commission USA)執行董事霍布斯(Challis Hobbs)表示，自2021年夏季開始，毛皮業為95%水貂施打疫苗，並進行SARS-CoV-2病毒監測，強調：「國內飼養的水貂對於公共衛生，並未構成重大威脅。」

林德表示，美國每年進口約2億2000萬頭野生動物，其中多數並未接受健康安全檢驗：「如果我是野生動物進口商，想從南美洲進口100頭野生哺乳類動物，幾乎可以在沒有監管情況下，完成交易。」

佛蒙特州「動物法律暨政策研究所」(ALPI)所長溫德斯(Delcianna Winders)語重心長表示：「科學家告訴我們，人畜共病的威脅已經迫在眉睫，新冠病毒捲土重來，易如反掌。」呼籲國會針對動物相關產業，重新制定安全規範。