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疫情公衛緊急期5月11日止 新冠居家檢測恐得付費

編譯周芳苑／綜合7日電
新冠疫情公衛緊急時期11日到期後，有些民眾將無法繼續享有免費居家檢測。(美聯社)
新冠疫情公衛緊急時期11日到期後，有些民眾將無法繼續享有免費居家檢測。(美聯社)

新冠疫情公衛緊急時期11日將到期，疫情期間多項規則和方案將隨之結束，其中包括聯邦醫療保險(Medicare)及私營健保業者為每人、每月負擔最多八次居家檢測費用。

保險給付新冠居家檢測措施是從2022年啟用，聯邦強制令除去後，多數保險業者可自行決定是否對部分或所有居家檢測費用提供給付，有些人可繼續享有免費居家檢測，有些人必須自掏腰包付費，每劑平均約十元。

信諾醫療保險公司(Cigna)在官網公告，12日起不再為保險客戶支付居家檢測費。

聯合健康保險(UnitedHealthcare)也透過官網聲明，11日過後，不再給付非處方新冠測試，除非州府法規另有強制令，例如加州法令規定，將免費居家檢測實施日期延展到今年11月11日。

安泰保險(Aetna)在網站上公告，12日起將不再給付新冠居家檢測。

由34家獨立業者組成的藍十字藍盾協會(Blue Cross Blue Shield Association)執行副總裁羅賓斯(Sean Robbins)聲明，協會成員5月11日前將給付居家檢測費用，之後可能對居家檢測的使用設限。

總部位於加州的凱撒醫療(Kaiser Permanente)的作法是，針對加州成員，11月11日前每月最多免費提供8次檢測，除非另有「聯邦保險優勢計畫」(Medicare Advantage)給付；至於加州以外地區，將根據各州或地方規定、以及網內網外新冠疫苗／檢測／治療給付決定如何負擔。

聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMMS)發言人說，有些「聯邦保險優勢計畫」會支付非處方新冠檢測，如果使用醫療補助計畫(Medicaid)或「兒童健康保險計畫」(CHIP) ，2024年9月前都可享免費檢測。

此外，可在圖書館、健保單位或透過社區團體索取免費檢測組件。

聯邦醫療保險 檢測 加州

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