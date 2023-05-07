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新研究：青年「自殺未遂」急診 新冠肺炎疫後增5倍

編譯陳韻涵／綜合7日電
最新研究顯示，青少年與年輕成人因為情緒因素急診的人數近十年增一倍，而因自殺相關因素急診的人數在新冠疫情之後翻五倍。圖為堪薩斯大學醫院和急診中心。(美聯社)
最新研究顯示，青少年與年輕成人因為情緒因素急診的人數近十年增一倍，而因自殺相關因素急診的人數在新冠疫情之後翻五倍。圖為堪薩斯大學醫院和急診中心。(美聯社)

美國醫學會期刊(JAMA)最新發布的一項研究指出，青少年與年輕成人因為情緒因素急診的人數近十年增一倍，而因自殺相關因素而急診的人數，在新冠肺炎疫情之後翻五倍。

四名研究人員分析全美6歲到24歲的小兒急診醫學數據發現，2011年到2020年因精神疾病、藥物濫用和酒精成癮而掛急診的青少年加權人數從480萬人(占總就診人數的7.7%)，增至750萬人(占總就診人數的13.1%)，年增率為8%。

研究指出，所有類型精神疾病就診次數「均顯著增加」，但自殺相關的就診次數漲幅最大，從2011年的0.9%增至2020年的4.2%，平均每年增加23.1%。 

研究人員寫道：「這項研究結果凸顯提高關注年輕人心理健康的迫切性，尤其是有自殺徵兆的幼童。」

華盛頓時報報導，這項研究與多個國家衛生組織2021年宣布幼童心理健康緊急狀態相呼應；美國兒科學會(AAP)、美國兒童與青少年精神醫學會(AACAP)，以及兒童醫院協會(CHA)指出，新冠肺炎疫情期間，所有心理健康緊急情況，包括疑似自殺未遂的兒童人數激增。

聲明指出，防疫措施和親人染疫病歿讓既有挑戰更嚴峻，如結構性種族主義導致的不平等對少數族裔兒童的影響最大。

部分心理健康專家表示，2011年至2020年期間，擁有智慧手機的青少年人數驟增，讓曾考慮或企圖自殺的年輕人數量也大幅增加。 

俄亥俄州臨床心理學家瓜倫迪(Ray Guarendi)表示，社群媒體已取代宗教信仰、穩定的家庭生活和傳統倫理，成為許多未成年人心之所向。

瓜倫迪表示，2012年是超過半數青少年至少擁有一支智慧手機的第一年，「社群媒體取代了家長與家庭生活的作用，吸引憂鬱、不滿且悶悶不樂的孩子，所有研究都指出，社群媒體不利幼童心理發展」。

社群媒體 心理健康 醫學

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