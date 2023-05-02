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聯邦僱員接種強制令5/11撤銷 入境客僅須去年8月後至少打1劑疫苗

編譯俞仲慈／綜合1日電
疾病防治中心更新旅遊指南，搭機入境美國的外國旅客，只要2022年8月16日以後注射過一劑輝瑞或默德納新冠疫苗滿兩周以上，即視同完全接種。(美聯社)
疾病防治中心更新旅遊指南，搭機入境美國的外國旅客，只要2022年8月16日以後注射過一劑輝瑞或默德納新冠疫苗滿兩周以上，即視同完全接種。(美聯社)

拜登總統1日宣布撤銷強制聯邦僱員接種新冠疫苗的命令，並於5月11日生效，同日全國新冠疫情緊急情況也一併結束；聯邦疾病防治中心(CDC)也更新旅遊指南，搭機入境美國的外國旅客，只要2022年8月16日以後注射過一劑輝瑞(Pfizer)或默德納(Moderna)的二價mRMA新冠疫苗滿兩周以上，即視同完全接種，但此規定不適用於公民與綠卡持有人。

白宮官員表示：「雖然接種疫苗依然是維護員工健康與安全，以及提高職場效率最重要的措施之一，但一旦措施非屬必要時，我們因應不同階段、採取不同措施。」拜登總統1日宣布撤銷強制聯邦僱員接種新冠疫苗的命令，並於5月11日生效，而且早在上個月，拜登總統已簽署結束新冠病毒緊急狀態的法令。

有線電視新聞網(CNN)報導，CDC官網的更新版旅遊指南，要求搭機入境美國的外籍旅客必須接種新冠疫苗，但已逐步放寬對外國遊客注射疫苗的規定。

根據該指南規定，凡搭機入境美國的外國旅客只要注射一劑輝瑞(Pfizer)或默德納(Moderna)mRNA二價新冠疫苗滿兩周以上，即視同完全接種。

但是該旅行指南不適用於美國公民、持有綠卡居民或移民；本月稍早，CDC簽署一項簡化新冠疫苗接種的更新措施，不再推薦接種舊款單價mRNA新冠疫苗，並建議六個月以上大的嬰兒與所有年齡層人士注射升級版的二價疫苗。

此一更新規定與CDC針對國人簡化疫苗接種的規定一致，凡未接種疫苗的民眾只要注射一劑二價疫苗，即視同完整接種，因為二價疫苗可以預防更多的變種病毒株。

過去，凡入境美國的外國旅客需要注射兩劑單價疫苗滿兩周以上，或是注射一劑嬌生(Johnson & Johnson)疫苗屆滿兩周，即為完整接種。

疫苗 CDC 拜登

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