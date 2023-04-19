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應付新冠變種病毒 FDA批准輝瑞、莫德納新版疫苗

編譯俞仲慈／綜合18日電
聯邦食品暨藥物管理局18日核准輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)新版新冠疫苗，並建議65歲(含)以上年長者及免疫力不全者施打，同時針對一般民眾，也開放所有年齡層施打輝瑞或莫德納的新版疫苗。(美聯社)
聯邦食品暨藥物管理局18日核准輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)新版新冠疫苗，並建議65歲(含)以上年長者及免疫力不全者施打，同時針對一般民眾，也開放所有年齡層施打輝瑞或莫德納的新版疫苗。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)18日核准輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)新版新冠疫苗，並建議65歲(含)以上年長者及免疫力不全者施打，同時針對一般民眾，也開放所有年齡層施打輝瑞或莫德納的新版疫苗。

FDA表示，凡65歲(含)以上年長者只要在接種新冠疫苗後，間隔時間超過四個月，即可施打輝瑞或莫德納新版疫苗；同時建議大多數免疫力低下者在接種基礎針過後，間隔至少兩個月，在今年春天再施打一劑加強針，並依醫生診斷決定需要增加的劑量，「新冠病毒對多數人來說，仍是貨真價實的風險。」FDA疫苗負責人馬克斯(Peter Marks)強調。

隨著更新、更具傳染力的變種病毒株出現，疫苗原本的保護力已逐漸減弱，因此早在去年秋天，輝瑞和莫德納推出加強版二價新冠疫苗，以提高人體對抗omicron病毒株的免疫力。

FDA表示新版疫苗適用於任何接種過輝瑞或莫德納疫苗的民眾，至於尚未接種疫苗的成年人只要施打一劑新版二價疫苗，就不需要如過去那般連續施打追加劑；同時任何已接種過基礎針、但尚未接種新版疫苗的民眾仍可以再接種一劑，還有國內數百萬、尚未接種過新冠疫苗的兒童也可以接種新版疫苗。

根據統計，自去年9月以來，65歲及以上長者只有42%、所有成年人只有20%接種一劑加強針，馬克斯表示，「這些人現在當然可以再去接種二價新冠疫苗來提高保護力」。

隨著疫情結束，新冠病毒已不再具有威脅，但國內每天仍有至少250人死於新冠病毒感染，因此FDA建議老人和免疫力低下者應當在春季，施打一劑加強針，馬里蘭大學醫學院的醫師勞倫斯(Matthew Laurens)相當認同，「既然我們手上有足以預防嚴重後果的疫苗，為什麼不拿出來用呢？把疫苗放在架上，完全沒有任何好處」。

另外值得注意的是，FDA預計今年6月召開一項公開會議，討論是否需要像調整流感疫苗一樣，每年調整新冠疫苗配方，以對抗不斷變化的新冠病毒株，同時也將討論年輕族群、健康族群施打加強劑的必要性。

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