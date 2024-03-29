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眾議員將提案 禁遭起訴者獲機密檔案 目標梅南德茲、川普

記者顏伶如／綜合報導
民主黨籍新州聯邦眾議員薛瑞爾將提案，禁止遭到刑事起訴的正副總統、參議員或聯邦公職候選人取得政府機密文件。(路透)
民主黨籍新州聯邦眾議員薛瑞爾將提案，禁止遭到刑事起訴的正副總統、參議員或聯邦公職候選人取得政府機密文件。(路透)

民主黨籍新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)遭控收受賄賂暗助埃及圖利，累計遭到18項聯邦犯罪起訴，包括收賄、與外國政府串通密謀等。民主黨同僚、新州聯邦眾議員薛瑞爾(Mikie Sherrill)29日將提案，禁止遭到犯罪起訴的正副總統、參議員或聯邦公職候選人取得政府機密文件。根據草案內容，規範對象除梅南德茲外，還適用於前總統川普

國家廣播公司(NBC)28日報導，薛瑞爾29日將提出「保護美國免遭肆意洩密法」(Guarding the United States Against Reckless Disclosures Act，GUARD Ac)，條款規定任何聯邦官員或聯邦公職參選人如果遭到破壞國家安全、充當外國代理人、妨礙公務程序、非法持有國防機密資料等罪名起訴，將禁止取得政府機密文件。

川普遭控卸任後擅自帶走機密檔案，也因涉嫌妨礙2020年大選國會選舉人票確認而遭起訴，但如果川普獲得共和黨提名成為2024年總統候選人，依法很快就會獲得聯邦政府提供的情資簡報。國家廣播公司分析，川普因素是薛瑞爾選在此時提出法案的原因之一。

海軍飛官及聯邦檢察官出身的薛瑞爾27日受訪時說，川普長久以來經常把國家機密洩露給敵國，而且企圖隱藏、銷毀資料，對於持有哪些文件不願說明，還因此遭到起訴，「在這種情況下，我們的情報單位竟要開始對他提供簡報？」

她說，「保護美國免遭肆意洩密法」目的就是彌補現行法規漏洞，讓遭到起訴的聯邦官員不再能夠取得國家機密。

梅南德茲2023年9月遭到聯邦大陪審團貪污起訴的幾個小時後，薛瑞爾便公開要求梅南德茲辭去參議員職務。梅南德茲後來雖然辭去參院外交委員會主席，卻不願請辭參議員。參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)形容梅南德茲面臨「嚴重起訴」，卻未要求他辭職。

川普 參議員 參院

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